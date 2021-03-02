揚智去年虧損收斂 每股虧1.26元

機上盒晶片廠揚智 (3041-TW) 今 (2) 日公布去年財報，去年第四季稅後虧損 0.7 億元，每股稅後虧損 0.37 元，全年稅後虧損 2.39 億元，較前年收斂，每股稅後虧損 1.26 元；揚智去年受惠財務結構改善，以及機上盒市占率增加，帶動去年虧損持續收斂。

不過，不過由於去年仍虧損，因此公司決議不配息，是連 6 年未分配股利。

揚智去年第四季營收 5.75 億元，季增 12.52%，年增 8.7%，毛利率 29.91%，季減 0.48 個百分點，年減 11.25 個百分點，營益率 - 16%，稅後虧損 0.7 億元，每股稅後虧損 0.37 元。

揚智去年營收 20.72 億元，年增 2.99%，毛利率 31.75%，年減 5.52 個百分點，營益率 - 17.15%，稅後虧損 2.39 億元，較前年收斂，每股稅後虧損 1.26 元。

揚智近期積極轉型，從過往機上盒晶片領域，跨入智慧家居，去年推出的兩款 AI 新品，包括語音智能晶片、掃地機器人，已獲終端客戶採用，預期在今年放量出貨，有助營收規模放大，虧損可望再收斂。

揚智總員工數量約 400 人，AI 相關研發員工約數十人，占整體研發人力 5-10%，同時也有跨領域人才，揚智看好，未來隨著投入 AI 資源的效益陸續發酵，期望早日轉虧為盈。