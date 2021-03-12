〈揚智法說〉董座：今年將成全球機上盒晶片龍頭 Q2起正式漲價

機上盒晶片廠揚智 (3041-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長梁厚誼表示，目前需求相當強勁，兩大產品線包括機上盒、智能家電將同步成長，尤其機上盒晶片受惠新品攻城掠地，今年可望成為全球機上盒晶片龍頭，並預計第二季開始漲價，法人估，揚智今年營收年增 1 成起跳。

梁厚誼指出，儘管去年零售機上盒受歐洲開案進度遞延，但受惠付費電視業績成長，加上利用既有 IP 開發的新產品開始挹注營收，營收終止連五年衰退。

展望今年，總經理陳佳宏表示，機上盒零售、付費需求均強勁，尤其去年開發的新品獲得客戶大力採用，預計今年機上盒晶片除了較熟悉的南亞市場，將拓展至印度、非洲、歐洲等其他區域，且明年在南美地區也有大幅成長。

梁厚誼強調，今年機上盒業績成長主要是自市占率提升，而非整體市場成長，揚智去年市占率約 3-4 成，今年將一舉超過 5 成以上，在全球取得領先地位，目前訂單能見度直達 7 月。

至於供應鏈狀況，梁厚誼表示，產能的確是問題，但受惠供應鏈支援，今年產能、營收均顯著成長，且由於晶圓代工、封測端成本不斷上揚，公司將自第二季起開始調漲價格。

梁厚誼坦言，即便有疫情、缺貨的影響，但揚智耕耘十多年的市場，終於在今年可以攻向山頭，相當不簡單。