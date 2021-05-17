〈雙北升三級警戒〉中小企業疫情衝擊需錢孔急 無薪假剉咧等

勞動部今 (17) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施事業單位共計 403 家、3887 人，未出現明顯增加，但本土疫情告急，全國休閒娛樂場所皆已關閉，中小企業需錢孔急，近期無薪假人數恐再增加。

此外，雙北高中以下明起全面停課至 28 日，勞動部表示，勞工家中有 12 歲以下孩童需照顧者，可請防疫照顧假，雇主須准假，但可不給薪。

據通報，截至 5 月中旬，本期實施無薪假事業單位共計 403 家，實施人數 3887 人，單周增加 9 家、105 人。就人數來看，最多的是運輸及倉儲業 1281 人，其次為支援服務業 916 人、製造業 779 人。

不過，短短幾天疫情快速發展，雙北市已升為三級警戒，金控、科技業均傳出有員工確診，陸續啟動異地辦公、在家上班或分組分流上班等防疫措施，全台 KTV、健身休閒中心等場館也全面關閉。

雖然財政部緊急宣布稅務紓困措施，包括主動減免停業業者稅捐、營收驟減業者可申退溢付營業稅、延長報繳期間三大措施，但營運衝擊將會逐步顯現，後續仍須員工薪資及營業補貼紓困，無薪假人數恐會進一步擴大。

勞動部早在去年疫情期間提出防疫照顧假，雇主應配合准予符合條件者請假，但此假並未強制雇主給付薪資，勞雇雙方可自行協調。

雙北疫情警戒已達第三級，其他縣市維持二級，各餐飲業者因需管制室內用餐人數、維持社交距離，可能增加民眾透過外送平台點餐次數，勞動部職安署表示，將加強督促外送業者全面落實防疫措施，並提醒外送員做好自主健康管理及個人防護，共同防範疫情擴散。

職安署指出，食品外送平台的外送員須遵守防疫重點，外送員取送餐時應配戴口罩、配戴具擋風面罩的安全帽，取送餐時儘量不要取下、優先採用「無接觸取送餐」服務，並鼓勵消費者採線上刷卡，避免現金交易，同時加強外送員個人健康自主管理，例如勤洗手、早晚量測體溫。