〈雙北升三級警戒〉本土確診暴增 高三生、國九生17日起停課在家自主學習

雙北地區疫情提升至三級警戒後，國內今 (16) 日再添 206 例新冠肺炎本土病例，新北及台北市政府共同宣布，為了維護學校學生健康安全，從明 (17) 日開始，高三和國九生可在家不到校，改採遠端自主學習，請停課學生儘量待在家、不要外出。

考量目前疫情嚴峻，雙北自 5 月 15 日至 28 日進入第三級警戒，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜達成共識，參加國中教育會考的考生自 17 日起停課，在家自主學習至國中畢業典禮當日 (6 月 11-18 日) 前。此外，北市學校高三學生從 5 月 17 日開始停課，至畢業典禮 (6 月 1 日起) 前。

至於萬華地區等其他各級學校及中等學校其他年級是否停課，將視中央政策及疫情發展滾動調整。教育局強調，若有學生因防疫有請假需求，請各級學校彈性處理，不列入出缺席紀錄。

北市教育局指出，學生在家自主學習期間可利用酷課雲等平台進行線上學習，酷課雲有高中到國小共計 1.1 萬部線上教學影片、4.3 萬道線上題庫，以及 21 種電子資料庫，另外學生也可以參加線上即時同步的培力班課程，在家學程式設計、學外語，在停課期間持續充實自己的學力，讓學生停課不停學。

新北市教育局也表示，學校老師可依需求異地上課或線上授課，提醒各位停課學生應儘量待在家、不要外出，如有身體不適情形，也請儘速就醫，以維護自我身體健康。