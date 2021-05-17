盤前財經大事搶先讀2021年05月17日

今日操盤前瞻

股東會：永豐餘、強生、艾華、來頡、森鉅

法說會：台泥、國泰金、華夏

除權息：燦坤

彭博：美、歐關稅戰將停戰 6 月對美商品雙倍課稅有望暫緩

彭博 (Bloomberg) 周五 (14 日) 引述知情人士報導，拜登政府即將宣布美國、歐洲間有關鋼鋁的關稅戰可望暫時停戰，原訂下個月將面臨雙倍課稅的美國商品有機會逃過一劫。閱讀全文...

必和必拓薪資協議破局將遭遇罷工 銅礦生產隱憂浮現

必和必拓 (BHP) 周五 (14 日) 傳出位於智利聖地牙哥遠端營運中心的員工拒絕該公司的最終工資提議，準備發起罷工行動，必和必拓展開調解程序，此事恐影響營運以及銅礦供給。閱讀全文...

台股空襲警報響 證交所信心喊話：必要時有穩定措施

全台兩天內出現 386 例本土病例，勢必衝擊明 (17) 日即將開盤的台股走勢，證交所今日晚間特別出面信心喊話，表示台股目前仍有良好基本面支撐，疫情期間也會緊盯每日盤中價量變化，如果出現非理性走跌，會適度採取穩定措施。閱讀全文...

雙北疫情三級警戒 觀光、餐飲業真正生存考驗的開始

本土病例暴增，即日起至 5 月 28 日，雙北市疫情警戒升級為第三級，儘管多家大型連鎖飯店和餐飲集團均表示已擬好對策，不過，這次是本土疫情首見大爆發且有多起不明感染源，內需何時能復甦是未知數，就連過去一年被視為內需護身符的「國旅」，也受嚴峻衝擊，此時才是業者真正考驗的開始。閱讀全文...

台股疫情嚴峻利空滿天飛 籠罩五窮魔咒

台股過去一周暴跌 1457 點，高低點差多達 2139 點，拉出超過 600 點的長下影線，法人指出，技術面來看短期已跌多，然而，周末本土確診案例飆增，雙北防疫層級更升為三級，勢必再度引發恐慌賣壓，加上外資賣超持續、融資餘額尚高，斷頭賣壓加劇，台股五窮魔咒恐持續發酵。閱讀全文...

各國紛砸巨額補貼 半導體業軍備競賽火熱開打

今年以來，晶圓代工產業需求大爆發，在產能極度短缺下，開始進入「有產能者得天下」的半導體戰國時代；為建立自主供應鏈，歐洲、美國與韓國等政府相繼砸下巨額補貼，除台積電外，英特爾與三星等各家半導體大廠，也大舉加碼資本支出，半導體產業軍備競賽儼然已火熱開打。閱讀全文...

IC 設計率先支援大客戶 長短料促使下游業者大者恆大

由於半導體供應鏈吃緊未解，資源有限下，IC 設計業者為將產能利用極大化，出貨均以品牌、代工大客戶為優先，主因其料源掌握高、價格耐受度強，可有效利用每顆晶片，相比之下規模較小的終端客戶，能取得料源相對有限，在疫情艱困導致關鍵晶片供應吃緊的情況下，電子產業大者恆大情況將更明顯。閱讀全文...