〈國內疫情升溫〉台股空襲警報響 證交所信心喊話：必要時有穩定措施　

全台兩天內出現 386 例本土病例，勢必衝擊明 (17) 日即將開盤的台股走勢，證交所今日晚間特別出面信心喊話，表示台股目前仍有良好基本面支撐，疫情期間也會緊盯每日盤中價量變化，如果出現非理性走跌，會適度採取穩定措施。

週末本土確診病例暴增，國內疫情嚴峻，證交所罕見在台股開盤前夕出面喊話，呼籲投資大眾不要驚慌，強調台灣經濟表現良好，維持正成長 3.11%，在全球表現中實屬難能。

證交所指出，根據主計總處概估，今年第 1 季經濟成長率 8.16%，創下 10 年半單季新高，而全體上市公司去年稅前盈餘為 2 兆 8891 億元，年增幅 21.47%，且預計今年將可發放股利達 1.5 兆元，均創下歷年新高。

另外，今年前 4 月上市公司營收總計也有 11 兆 7531 億元，也比去年同期增加 24.76%，顯示我國在疫情期間，總體經濟及上市公司表現優於大多數國家。

證交所並以歐美、日韓與新加坡為例指出，前述國家疫情延燒甚久，但股市表現仍漲多於跌，台灣近期疫情雖轉嚴峻，但比起各國還在可控制範圍中。

證交所強調，上週台股受疫情拖累，累計跌幅已高達 8.43%，已反映上述疫情變化，國內投資者實不宜過度反應，只要全民配合政府的防疫政策，相信對整體經濟及市場的影響應可降至最低。