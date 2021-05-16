〈觀察〉IC設計率先支援大客戶 長短料促使下游業者大者恆大

由於半導體供應鏈吃緊未解，資源有限下，IC 設計業者為將產能利用極大化，出貨均以品牌、代工大客戶為優先，主因其料源掌握高、價格耐受度強，可有效利用每顆晶片，相比之下規模較小的終端客戶，能取得料源相對有限，在疫情艱困導致關鍵晶片供應吃緊的情況下，電子產業大者恆大情況將更明顯。

IC 設計業者指出，現今產能吃緊，各家都希望在營收成長受限下，盡可能提高獲利，因此多調高晶片售價，出貨也以高毛利產品居多，規模較大的品牌、代工大客戶，因具備較多資源，較能接受漲價。

業者坦言，晶圓代工價格第三季還會上揚，部分小型終端客戶第一次願意接受調漲，但第二次可能就無法，更不用說第三次，尤其現今產能吃緊，多數業者不願承擔製程轉換空窗期，出貨多以長期配合的大客戶為主。

再者，儘管整體產業同樣面臨長短料疑慮，但品牌、代工大客戶下單量大，對零組件掌握度高，可有效利用每顆晶片，並能持續「有效」拉貨，對 IC 設計業者而言，這樣的供貨關係，可以減少庫存堆積的疑慮。

全球最大的電子代工廠鴻海 (2317-TW) 就指出，公司客戶均為一線品牌廠，儘管有缺料影響，但鴻海受影響程度不超過 10%，鴻海也是全球首家代工廠給出量化的缺料數據，證實了產業資源都集中在大客戶的現象。

IC 設計業者認為，全球對下半年看法不一，加上最大變數「疫情」仍存在，選擇大客戶出貨，可減緩景氣突然反轉帶來的衝擊，也可有效掌握大客戶對產業的看法。