中國統計局：4月70個大中城市住宅銷售價格漲幅擴大

週一 (17 日) 中國統計局公布 4 月份 70 個大中城市商品住宅銷售價格有 62 城市新建商品住宅價格呈現月增，與 3 月份相同。中國統計局表示 70 個大中城市新建商品住宅銷售價格漲幅整體而言有所擴大，70 個大中城市中古屋住宅價格變動有漲有跌。

月度變化

中國統計局指出，4 月份中國四大一線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.6%，漲幅比 3 月份擴大 0.2 個百分點。當中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲 0.6%、0.3%、1.1% 和 0.5%。

中古屋住宅銷售價格月增 0.8%，漲幅比 3 月份下滑 0.2 個百分點。其中，北京、上海和廣州分別上漲 1.2%、0.9% 和 1.2%，深圳保持不變。

31 個二線城市新建商品住宅和中古住宅銷售價格月增分別上漲 0.6% 和 0.5%，漲幅比 3 月均擴大 0.1 個百分點。

35 個三線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.4%，漲幅比 3 月份擴大 0.1 個百分點；中古住宅銷售價格月增 0.3%，漲幅與 3 月份相同。

年度變化

4 月份，中國四大一線城市新建商品住宅銷售價格年增 5.8%，漲幅比 3 月份擴大 0.6 個百分點；中古住宅銷售價格年增 11.3%，漲幅比 3 月份下滑 0.1 個百分點。

31 個二線城市新建商品住宅和中古住宅銷售價格年增率分別為 4.9% 和 3.4%，漲幅比 3 月份均擴大 0.1 個百分點。

35 個三線城市新建商品住宅銷售價格年增 3.9%，漲幅與 3 月份相同；中古住宅銷售價格年增 2.5%，漲幅比 3 月份擴大 0.2 個百分點。

