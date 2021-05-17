【袁志峰專欄】A股呈突破，有利港股反彈

今天推介 - 中國建築 (3311), 上日收市 $5.63

1) 股市前景

受中美股市做好帶動，恒指周五反彈，但大市成交縮減，上升動能不足，內險及中資券商股罕有地跑赢大市。恒生科指因阿里 (9988) 季度業績遜預期而受壓，港股通南向資金連續 4 日淨買入，主要繼續吸納頭部科技股。A 股周五量價齊升，呈技術突破，有望支持港股繼續反彈。

中國今早將公佈 4 月份主要經濟數據，估計反映經濟平穩增長。今周重磅科技股包括騰訊 (700)、京東 (9618)、美團 (3690)、百度 (9888) 及網易 (9999) 將公布首季度業績，需要關注平台經濟型公司會否跟隨阿里 (9988) 加大資本投入現有業務。周五收市後恒指服務公司將宣佈指數檢討結果，預期恒指成份股數目將由 55 增加至 60 隻。

今天推介是中國建築 (3311) — 公司主要從事建築業務及基建項目投資，2020 年度收入及盈利達 624.6 億元及 60.1 億元，分別按年增長 1.3% 及 11.1%，每股盈利增 11.1% 至 1.19 元，每股股息增 12.5% 至 0.36 元，派息比率 30%。今年首季度，營業額及經營溢利分別達約 143 億元及 24 億元，同比增長 40% 及 40%。現價對應 2020 年市盈率 4.7 倍，股息率 6.4 厘，估值吸引。公司 5 月起持續回購股份，累計回購 1.99 萬股，買入均價為 5.52 元，反映管理層認同估值偏低。維持買入建議，目標價 6.5 元，止損價 5.35 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 154 點，初段遇沽壓，曾倒跌 3 點，隨後輾轉上升至 28000 點，午後窄幅整理，最多升 345 點，收報 28027 點，升 308 點或 1.1%，成交額按日減 8% 至 1509 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金淨買入約 47 億元，包括淨買入 11 億元美團 (3690) 及 7 億元騰訊 (700) 股份。5 月以來淨買入 165 億元。4 月淨買入 433 億元。全周計，恒指跌 2.0%。

藍籌股 38 升 13 跌 4 持平。石藥 (1093)、友邦保險 (1299) 及瑞聲科技 (2018) 分別升逾 10%、6% 及 4%，是升幅最大藍籌。中生製藥 (1177) 及中國人壽 (2628) 升逾 3%。創科實業 (669) 及百威亞太 (1876) 升近 3%。中國平安 (2318) 及藥明生物 (2269) 升 2%。阿里 (9988) 及美團 (3690) 是跌幅最大藍籌。其次是九龍倉置業 (1997) 及恒隆地產 (101) 跌近 2%。

恒生科指跌 0.5%，再創 6 個月收市新低，成份股 16 升 14 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 升 2%，阿里 (9988)、美團 (3690)、京東(9618) 及京東健康 (6618) 跌 3%-4%。季度業績遜預期的華虹半導體 (1347) 跌逾 8%，是跌幅最大成份股。其次是新東方在線 (1797) 跌逾 5%。金山軟件 (3888)、瑞聲科技(2018) 及 FIT HON TENG(6068) 升 4%-5%，是升幅最大成份股。金蝶國際 (268) 及明源雲 (909) 升逾 2%。全周計，恒生科指跌 4.9%。

板塊方面，石油、煤炭及鋼鐵股下跌。中資券商、內險、航運、光伏、醫藥及軟件股跑赢大市，漲幅居前。協鑫新能源 (451)、福萊特玻璃 (6865) 及信義光能 (968) 升逾 3%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升逾 6% 及 3%。中國太保 (2601)、中國太平 (966) 及新華保險 (1336) 升逾 3%。中金公司 (3908) 及中信証券 (6030) 升逾 8% 及 5%。

周五上証指數小幅高開後偏軟，初段曾跌 0.2%，隨後單邊上升，以接近全日高位收市，收報 3490.38 點，升 1.8%，創 2 個月來最大單日升幅。深証成指升 2.1%，科創 50 指數升 2.0%。滬深兩市總成交約 9000 億元 (人民幣 · 下同)，創 2 個多月新高，環比增加約 1000 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 90 億元，創近 1 個月新高，5 月以來淨買入 33 億元，4 月淨買入 526 億元。全周計，上証指數升 2.1%，深証成指升 2.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

唐山市監局、發改委、工信局周五聯合約談全市鋼鐵生產企業，要求加強自律，不得捏造、散布漲價訊息，以維護鋼材市場價格秩序和公眾利益。(信報)

美國 4 月零售銷售按月持平，市場預期增加 1%。期內，扣除汽車的零售銷售按月下跌 0.8%，市場預期增加 0.7%。(信報)

4) 個股訊息

京東集團 (9618) 分拆上市的京東物流將於今日至周五招股，本月 28 日掛牌，有傳計劃集資 31 億至 35 億美元，將引入 7 名基石投資者，包括軟銀願景基金、淡馬錫、黑石等，合共認購 15 億美元股份，佔集資額逾四成。(信報)

友邦保險 (1299) 首季新業務價值 10.52 億元 (美元．下同)，以實質滙率計，按年增長 25%，按固定滙率則升 19%，勝市場預期。季內香港業務受旅遊限制影響，來自內地訪客的銷售受壓，惟香港以外各市場分部的新業務已超越疫情前水平，中國內地繼續為新業務價值帶來最大貢獻，泰國則緊隨其後。(信報)

中國平安 (2318) 公布最新保費收入數據，今年首 4 個月旗下 4 間子公司保費收入合共 3025.9 億元人民幣，按年下跌 5.8%。(信報)

人保集團 (1339) 今年首 4 個月旗下子公司原保險保費收入合共 2425.1 億元人民幣，按年增長 1.9%。(信報)

金斯瑞生物科技 (1548) 周五公布，向高瓴資本配售約 1.03 億股新股，佔擴大後股本約 5%，與此同時，公司控股股東亦向高瓴資本出售 6179 萬股股份，佔擴大後股本約 3%，配售價及出售價均為每股 18.658 元，合共涉資約 30.74 億元。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK