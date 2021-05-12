櫃買市場四大當沖指標表現持平 交投穩健成長

近來當沖交易大增，掀起市場過熱的論戰，櫃買中心今 (12) 日表示，從當沖占比、熱門股、成交戶數及違約交割四大指標來看，近期櫃買市場當沖交易與過往相比，多呈現持平表現，並無特別熱絡或交易異常情形，市場交投則穩健成長。

櫃買中心指出，今年以來 (截至 5 月 10 日)，櫃買市場當沖占整體市場交易比重為 35.94%，比較過去 3 年的數據，當沖占比分別為 35.2%、34%、34.96%，可觀察到今年當沖占比與過去相比，並無明顯變化。

從熱門當沖個股交易占比來看，今年以來前 10 大當沖個股占整體當沖交易比重為 31.26%，但過去 3 年分別為 48.17%、47.55%、34.1%，顯見當沖熱門股的集中度逐年降低，當沖交易量更平均分布到更多的個股。

此外，今年以來的當沖戶數占比為 19.73%，2018-2020 年占比分別為 20%、18.9% 及 21.97%，與過去相比大致持平。

至於當沖違約交割，今年截至 4 月底，上櫃有價證券當沖違約金額占當沖買賣金額的比例為萬分之 1.04，而過去 3 年平均當沖違約金額占比為萬分之 1.09，顯示近期當沖並未產生更高的違約金額。

櫃買中心指出，根據相關數據來看，當沖交易者在當日買進賣出股票，可大幅降低持有期間的投資風險，對提升市場流動性具有一定的貢獻，目前櫃買市場 3 成多的當沖占比，相較歐美造市者制度及高頻交易發達的股票市場，當沖占比經常超過 5 成，台灣櫃買當沖仍屬健康。

此外，櫃買市場當沖熱門股的集中度逐年降低，顯示有更多的個股受惠於當沖交易提供的流動性，這對整體市場發展呈正面效應。當沖交易發展多年，初期當沖成交戶數呈自然穩定成長，但近年比例維持在 20% 上下，代表參與當沖交易者仍集中於特定對短線交易具有研究、或嚴格管理持有期間投資風險的族群。