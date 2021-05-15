〈雙北升三級警戒〉萬華、蘆洲至少30家電信門市暫停營業 最快5/28後恢復

因應國內新冠疫情升溫，電信三雄宣布，即日起萬華、蘆洲實體門市暫停營業，總計至少 30 家門市受到影響，其中中華電 (2412-TW) 與台灣大 (3035-TW)5 月 28 日前暫停營業；遠傳 (4904-TW) 則視情況回復營運。

中華電表示，依政府公佈的疫情三級實施期間及考量地區疫情，將萬華，蘆洲兩區門市暫停營業至 5 月 28 日。另外，進入其他門市者需配合量體溫、戴口罩、實聯制登記。

遠傳表示，因應國內 COVID-19 疫情升溫，雙北市升級為第三級警戒，遠傳電信為配合政府防疫作為，即日起包括台北萬華地區 5 家、新北蘆洲地區的 9 家的直營及加盟門市暫停營業，視疫情狀況再決定何時開業，其它地區門市將正常營業並實施實聯制。

此外，遠傳電話客服中心、網路門市、心生活 App 持續提供客戶 24 小時服務；另外遠傳祭出防疫升級計劃，啟動異地備援機制，開放同仁「居家辦公」及「延長彈性上班」，以降低風險。

台灣大配合政府防疫作為，在萬華區 6 家及蘆洲區 9 家 myfone 門市，包含直營與加盟，即起至 5 月 28 日暫停營業。其餘門市配合防疫措施，針對進店客戶採實名制登記，並進行人流控管，每店不得同時超過 5 名客戶，且落實戴口罩與量額溫等防疫措施。

台灣大建議，疫情期間用戶多利用官網、客服 app 或電話客戶專線，以減少人員接觸協助防疫。