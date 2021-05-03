台灣大最快2030年完成100%綠電化 投資規模上看百億元

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (3) 日表示，集團最快 2030 年前可達到 100% 使用綠電目標，其中 7-8 成會以自建電廠為主，其餘則為策略性投資，預計總投資金額將達百億元。

由氣候組織與碳揭露計畫 (CDP) 主導的全球再生能源倡議組織 RE100，促使企業執行 100% 綠電目標，林之晨表示，集團為達到 RE100 目標，透過策略性投資、自建電廠等方式生產綠電，預計今年部分案子會開始啟動。

台灣大投資綠電標的包括太陽能、風電等，且已開發中案場為主，並非直接購買綠電，林之晨指出，綠電形式種類多元，部分綠電電費甚至比台電計價低，對於集團、環境是多贏局面。

林之晨預估，集團達到 RE100 目標前，投資金額約 50-100 億元，其中自建電廠比重將達 7-8 成，其餘則為策略性投資。集團規劃 2030 年前，電信使用的雲端資料中心 (IDC) 將可 100% 綠電發電，若案場發展順利將帶動未來 8、9 年集團加速導入綠電，將有機會 2030-2035 年全集團完成綠電化。

林之晨也談到低軌道衛星趨勢，他認為，低軌道衛星網路傳輸速度與衛星接收盤大小有關，不過以目前發展來看，網路僅約 4-4.5G 即可，低軌道衛星可協助電信商將網路擴展到非都市密集區，如郊區、海上、空中等，讓任何地方都可使用高速網路。

林之晨指出，台灣企業難以獨自發展低軌道衛星，應會與歐美等經濟體大國的新創公司合作，如 SpaceX 等，目前台灣大也有研究不同投資機會。

台灣大今年三度蟬聯拿下 ESG 綜合績效電信業組首獎，明年將正式名列 CSR 企業榮譽榜，成為在榜唯一電信業者。台灣大表示，CSR 獎創辦 17 年來，台灣大哥大累計獲得 6 座綜合調查類首獎、5 座傑出方案首獎以及 7 座楷模獎。