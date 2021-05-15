〈雙北升三級警戒〉日月光台北辦公室啟動8大措施因應

國內新冠疫情越趨嚴峻，今 (15) 日更暴增 180 例，各大廠皆緊急啟動應變策略，封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 宣布，台北辦公室啟動 8 大因應措施，包括所有同仁暫停出差、外出配戴口罩、自國外返台同仁須 14+7 天的檢疫及檢康自主管理等。

日月光投控為因應雙北升至第三級防疫，針對台北辦公室釋出 8 大措施，包括所有同仁暫停出差；避免前往人潮密集場所或參加大型活動，如無法避免，務請落實相關防疫措施，以確保自身及同仁健康安全。

同仁郵件及物品簽收，依國貿大樓規定辦理；外出時務請全程配戴口罩；開會時請全程配戴口罩並使用隔板。另上班期間如無法與同仁保持安全社交距離，務請配戴口罩。

隨時注意手部清潔及遵守防疫準則；每日測量登錄體溫 1 次，於辦公室辦公期間，如有體溫超過 37.5 度者 (耳溫)，應立即配戴口罩，並主動通報主管，經觀察後如未改善，應申請病假就醫。

此外，若有同仁自國外返台，須進行 14 天檢疫，並於檢疫期滿後自主健康管理 7 天，且需檢具合格的核酸檢測報告，始可進入辦公室，檢測費用由公司補助，檢疫及自主健康管理期間，若有公司物品或文件需轉交台北辦公室同仁，請透過適當管道轉交，不可自行至辦公室遞交，以避免當面接觸，同仁於接收後，請務必進行手部、物品或文件消毒。