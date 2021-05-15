〈美股盤後〉美股收紅！科技能源股高歌猛進 那指周線連四黑

週五 (14 日) 恐慌指數 VIX 暴跌，通膨擔憂情緒逐漸減弱，能源、科技股帶頭上漲之下，美股自去年 10 月份來最大跌幅後強勁反彈，道瓊收紅逾 360 點，結束了動盪的一週。

道瓊、標普本週跌幅逾 1%，科技股本週表現最差，那指本週累計下跌超過 2.3%，連續第四週走跌，創 2019 年 8 月以來最長跌幅。

聯準會官員近日接連發言，沒有理由撤消寬鬆貨幣政策後，華爾街通膨擔憂情緒逐漸減弱。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五受訪表示，目前政策處於良好狀態，還沒到調整的時機，Fed 後續將依實際的經濟恢復情況，進行適當調整。

政經消息方面，美國總統拜登表示，他願意將 2.3 兆美元基礎建設法案範圍縮至傳統基建項目，並在支付方面尋折衷方案，以達成兩黨協議。

《路透社》週五引述消息人士報導，美國兩黨參議員組成的小組即將宣布一項 520 億美元的撥款提案，將在未來 5 年內極力推動美國半導體晶片的生產和研究。

地緣政治消息方面，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週五表示，美國、墨西哥和加拿大三國將於下週就美加墨新貿易協定 (USMCA) 舉行首次正式會談，聚焦於討論勞工和環境義務。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.61 億例，死亡數突破 334 萬例，美國累計確診超過 3288 萬例，累計死亡數超過 58.5 萬。印度累計確診超過 2404 萬例，巴西累計確診 1543 萬例。

週五 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 360.68 點，或 1.06%，收 34,382.13 點。

標普 500 指數上漲 61.35 點，或 1.49%，收 4,173.85 點。

那斯達克指數上漲 304.99 點，或 2.32%，收 13,429.98 點。

費城半導體指數上漲 87.48 點，或 3.02%，收 2,981.42 點。

標普 11 大板塊集體歡慶，能源、資訊科技和非必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 週四宣布新公衛建議，完全接種疫苗的人無需戴口罩，稱這是抗疫行動的「重大里程碑」。此消息促使航空股週五大漲。達美航空 (DAL-US) 大漲 5.32%；美國航空 (AAL-US) 大漲 5.61%；西南航空 (LUV-US) 上漲 3.95%；聯合航空 (UAL-US) 大漲 5.44%。

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.98%；臉書 (FB-US) 上漲 3.50%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.94%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.11%。

道瓊成分股多收高。Honeywell (HON-US) 上漲 1.65%；波音 (BA-US) 上漲 2.63%；Nike (NKE-US) 上漲 1.64%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.93%；家得寶 (HD-US) 下跌 0.55%。

費半成分股普漲。應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.09%；美光 (MU-US) 上漲 3.25%；AMD (AMD-US) 上漲 2.05%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.48%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.23%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.39%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.41%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 5.50%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.40%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.16% 至每股 589.74 美元。特斯拉執行長馬斯克周三宣布停止接受比特幣購車後，其股價隨幣圈一同跳水，馬斯克週四發聲表示，仍堅信加密貨幣價值，比特幣、狗狗幣和特斯拉股價週五回漲。

加密貨幣平台 Coinbase (COIN-US) 下滑 2.54% 至每股 258.37 美元。受惠於比特幣在內等加密貨幣的猛烈漲勢，Coinbase 週四盤後公布第一季營收較去年同期大增 8 倍，淨利年增 23 倍，看好第二季表現更佳。Coinbase 還宣布，狗狗幣 (Dogecoin) 即將登上 Coinbase 交易平台，

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.98% 至每股 127.45 美元。外媒報導，蘋果很可能在 5 月 18 日推出 AirPods 3，以及發布高傳真 (hi-fi) 音質的 Apple Music HiFi 訂閱服務。

Fisker (FSR-US) 大漲 5.42% 至每股 10.50 美元。由曾為 BMW 和 Aston Martin 擔任設計師的 Henrik Fisker 自立的 Fisker 宣佈，他們已經與富士康簽下了合作框架，計畫在 2023 年第四季開始生產電動汽車。

沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.93% 至每股 139.52 美元。該公司週五盤後表示，完全接種疫苗的客戶和員工將無須在商店內配戴口罩。

迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.58% 至每股 173.70 美元。迪士尼周四盤後公布第一季財報淨利優於預期，但營收和 Disney + 串流服務增長呈放緩跡象，付費訂閱人數遜於預期，平均每位付費訂閱戶的每月營收則較去年同期下滑近 3 成。

經濟數據

美國 4 月零售銷售年增率報 51.2%，前值 29%

美國 4 月零售銷售月增率報 0%，預期 1.1%，前值自 9.7% 上修至 10.7%

美國 5 月密大消費者信心初值報 82.8，預期 90.0，前值 88.3

華爾街分析

經濟學家 Yelena Maleyev 稱，CDC 讓完全接種疫苗的人不再需要戴口罩，5 月份更多州重啟經濟，這將導致春季和夏季的消費者活動增加，展望未來，隨著紓困資金耗盡，消費者支出將依賴於工作和收入增長的手段。

Liquidnet Alpha 交易主管 Simon Maughan ：「人們在經濟上非常樂觀，從現在到年底，市場仍處於上升趨勢。很顯然，他們對被壓抑的市場需求非常樂觀。」

E*Trade Financial 投資策略部門董事總經理 Mike Loewengart 表示：「本週早期經歷的下跌是一個買入機會，因為所有行業都在走向全面復甦階段。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主