【富蘭克林】科技股投資價值浮現，建議逢低承接

受惠於去年疫情衝擊低基期，今年同期間美國企業財報表現亮眼，科技股拉回整理後又具投資機會。富蘭克林華美投信認為，美國財報表現符合市場預期，加上疫苗加速施打後，短線市場尋求新的催化劑，科技股經過 2 到 4 月整理，5 月有機會反彈，建議不妨趁機逢低布局，挑選具有人工智慧、衛星物聯網與精準醫療特色持股的 AI 新科技基金。

美股科技巨頭財報陸續公布，第一季整體來說表現亮眼，符合市場預期，然而以科技股為主的納斯達克與費城半導體指數持續墊高後，本周獲利了結賣壓湧現，目前皆呈現下行趨勢，加上 4 月底美財政部長葉倫宣稱需提高利率以防止景氣過熱，市場樂觀情緒降溫，核心消費數字快速上升至 4% 以上，又擔心是否出現通膨問題，成長股短線恐有獲利了結賣壓。

企業接單動能強勁，葉倫暗示升息強化經濟前景轉佳的可能性，科技股前景值得期待，但短線在利多消息逐漸被市場反應後，投資人應關注是否有其他催化劑激勵科技股表現。富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人黃壬信分析，科技產業前景發展並未改變，且近期科技股修正明顯告一段落，5 月有機會整理後反彈，目前部分個股經過修正後，投資價值浮現，建議可以持續逢低加碼。(見下圖一)

黃壬信表示，科技股短線修正並非基本面不佳，相反的科技股一直是 2020 年以來美股所有類股中基本面最好的，然而，過去一年來科技成長股暴漲快速地反應了未來前景，成長股估值過高後，也成為短期修正最大原因，相信科技發展趨勢仍具投資潛力。

此外，黃壬信分析，疫情提升人類對科技的依賴與使用範圍，科技產業缺工、缺料、缺晶片，搶庫存，英特爾與台積電擴大資本支出與目前產業供不應求的情況相呼應，今年各大廠科技上游訂單滿載的情況將延續，而尖端科技與半導體及其設備仍為拜登產業振興政策下最有機會表現的明星。

同時，富蘭克林華美投信認為，所幸目前國際油價仍向上墊高，代表市場需求仍然存在，支撐能源類股走高，表示短線修正僅為估值面調整，基本面與消費動能並未改變，富蘭克林華美 AI 新科技基金目前主要看好 5G 通訊與衛星、半導體產業與智慧交通等產業，並納入核心策略布局，此外伺機擇優布局超跌的精準與生技醫療相關類股。

由於道瓊與 S&P500 指數仍維持多頭走勢，短線僅那斯達克與費城半導體指數處於修正整理，故富蘭克林華美投信建議，欲掌握 AI 新科技與創新產業成長者，不妨趁整理之際、逢低介入，或者利用定期 (不) 定額方式，長期持續投資。

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