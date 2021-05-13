智邦Q1 EPS 2.02元創同期新高 擬斥近28億元建智慧工廠

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，稅後純益 11.2 億元，季減 17%、年增 9%，每股純益 2.02 元，歷年同期新高；智邦也公告，通過竹北 AI 智慧園區智慧工廠建築設計興建預算 27.88 億元。

智邦第一季營收 131.9 億元，季減 16%、年增 13%；毛利率 19.2%，季減 1.6 個百分點、年減 0.1 個百分點；營益率 9.1%，季減 2.8 個百分點、年減 0.4 個百分電；稅後純益 11.2 億元，季減 17%、年增 9%，每股純益 2.02 元。

智邦總經理馬思睿表示，雖然訂單能見度持續提高，但全球零組件供貨短缺、匯率波動風險，第一季已對智邦獲利帶來負面影響，因此將強化整合採購、生產、研發、銷售等部門，降低缺料帶來的衝擊。

以智邦後續產品線與技術布局來看，馬思睿指出，400G 資料中心交換器預計今年第二季底出貨；電信網路設備積極拓展 5G 基地台路由器與網路匯聚路由器市場；在企業網路設備也已與多家品牌通路客戶合作，建置導入開放網路解決方案。

至於新興技術布局，馬思睿透露，聚焦人工智慧與量子運算領域，持續與多家策略合作夥伴深度合作；智邦也通過竹北 AI 智慧園區智慧工廠建築設計興建預算 27.88 億元。

此次智邦董事會也通過人事案，現任財務長林明蓉將轉任總經理特助，財務長職缺由現任財務主管陳芳儀接任，6 月 18 日正式生效。