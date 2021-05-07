中鋼Q1純益季增72% 每股賺0.58元 近十年單季新高

中鋼 (2002-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，稅後純益 90.27 億元，季增 72%，每股純益 0.58 元，寫近十年單季新高；中鋼董事會也通過將斥資 8.01 億元，進行軋鋼一廠鋼板工場「提升鋼板軋機主馬達效能」計畫，有助開發風電與國防用鋼等高強度鋼板。

中鋼第一季營收 978.22 億元，季增 11.7%、年增 25.5%；毛利率 16.3%，逾 4 年高點，季增 5.7 個百分點、年增 15.1 個百分點；營益率 12.7%，衝上 10 年高點，季增 6 個百分點，較去年同期負轉正；稅後純益 90.27 億元，季增 72%，每股純益 0.58 元。

中鋼首季持續受惠鋼市回溫，價格走揚，帶動營收獲利向上，而第二季接單量維持第一季的 305-306 萬噸，但在鋼價續揚下，第二季營收可望跨越千億元，獲利估將同步季增。

而中鋼今日也宣布，投資 8.01 億元，進行軋鋼一廠鋼板工場「提升鋼板軋機主馬達效能」計畫，優化軋機主馬達效能與軋延能力、有助提高生產線生產及設備運轉穩定性。

中鋼進一步指出，該計畫也有助強化產品品質及高品級鋼板生產技術水準，可開發風電與國防用鋼等高強度鋼板，增加可接單精緻鋼板品項，落實高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸策略，同時能有效降低鋼板生產用電，估每年可減少用電量約 164 萬度，計畫期間自今年 6 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，為期 2 年 7 個月。

此外，中鋼董事會也通過技術部門副總人事案，將由技術部門助理副總經理鄭際昭升任，即日起生效。