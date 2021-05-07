代工廠4月營收出爐 廣達、仁寶均月減逾1成

代工廠 4 月營收出爐，受 3 月季底高基期影響，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 4 月營收均月減逾 1 成，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 同樣呈現小幅衰退；不過，展望未來，代工廠看好隨著消費性電子新品陸續推出，加上遠距動能延續，第 2 季筆電出貨均將優於首季。

廣達 (2382-TW)

廣達 4 月合併營收達 848.37 億元，月減 10.2%、年增 1.7%；累計前 4 個月營收達 3537.9 億元、年增 29.3%。出貨方面，廣達 4 月筆電出貨達 610 萬台，月減 7.58%、年增 32.61%，今年以來每月均維持 600 萬台高檔，整體出貨淡季不淡，累計今年出貨達 2510 萬台、年增 110.92%。

廣達表示，遠距商機持續發酵，筆電需求維持高檔，4 月筆電出貨符合預期，不過受 3 月季底效應基期較高影響，單月筆電出貨略有下滑，短期零組件則仍吃緊。

廣達也將在下周四 (13) 日召開法說，將公布第 1 季財報，並釋出今年營運展望。

另一方面，廣達因應未來生產需求，近期持續擴產，泰國子公司將投資泰銖 9.095 億 (約新台幣 9.095 億元)，進行廠房新建結構工程及材料發包工程，同時斥資泰銖 4.2 億 (約新台幣 4.2 億元) 購地，台灣林口第三生產大樓本季也已正式完工啟用。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 4 月受上月基期較高，加上產品組合中，平均單價較低的教育機種出貨增加，單月營收滑落至 893.5 億元，月減 17.38%、年減 5.25%；累計今年前 4 個月營收達 3593.41 億元、年增 30.03%。

出貨方面，仁寶 4 月筆電出貨達 440 萬台，月減 20%、年增 2.33%，符合預期，累計今年以來筆電出貨達 1750 萬台、年增 44.63%。

仁寶指出，筆電訂單穩健，能見度至少已達今年上半年，營運不淡，但短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件仍吃緊，將使部分訂單遞延出貨，不過評估整體需求仍強，維持第 2 季筆電出貨季增逾 1 成展望，全年筆電出貨則可望年增 10-15%，達逾 4700 萬台。

非個人電腦方面，仁寶看好，第 2 季起隨著平板、智慧裝置、穿戴裝置等新品拉貨動能增溫，加上車用、5G 等產品出貨，全年維持雙位數成長目標。

緯創 (3231-TW)

緯創 4 月合併營收達 682.2 億元，月減 1.26%、年增 2.01%；累計今年前 4 個月營收達 2453.59 億元、年增 2%。出貨方面，4 月筆電、桌機、伺服器出貨量均較 3 月下滑，出貨分別達 200、70、20 萬台，顯示器則持平上月達 120 萬台。

緯創表示，第 2 季將逐步邁入傳統電子產品旺季，營運可望恢復成長，預期筆電、桌機、顯示器都將季增雙位數，伺服器同樣保持成長，全年維持筆電出貨量雙位數成長目標。

英業達 (2356-TW)

英業達 4 月合併營收達 381.94 億元，月減 6.84%、年減 22.5%；累計今年前 4 個月營收達 1500.42 億元、年增 8.75%。出貨方面，英業達 4 月筆電出貨量達 160 萬台，月減 5.88%、年減 20 %，累計前 4 個月筆電出貨 640 萬台、年增 18.82%。

展望今年，英業達認為，隨著筆電、伺服器新平台 Tiger Lake、Ice Lake 陸續推出後，動能回溫，第 2 季筆電、伺服器、智慧裝置都將恢復成長，其中，筆電將保持個位數成長，伺服器、智慧裝置則可望有雙位數成長。

另一方面，英業達近年持續活化資產，近期也代子公司英華達科技、英源達科技公告處份上海閒置廠辦空間，交易總金額約達人民幣 5.2 億元 (約新台幣 22.36 億元)，處分利益則達約人民幣 2.72 億元 (約新台幣 11.69 億元)，預計認列在本季或第 3 季財報，屆時可望貢獻每股純益約 0.32 元。