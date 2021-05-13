經濟學家：美國通貨膨脹飆升不會持續太久

消費者物價指數 (CPI) 是衡量全國物價成長的關鍵指標，美國 4 月份 CPI 月增 0.8%，年增 4.2%，創下 2008 年以來最大增速。核心 CPI 也月增 0.9%，年增 3%，分別創下 1982 年和 1996 年以來的最快增速。

這些數據顯示，封鎖措施緩解、強勁的需求以及供應短缺，接連推升價格上漲。近期特別是駭客攻擊使關鍵輸油管線癱瘓的消息，更表明通貨膨脹率將在 5 月份進一步加速。

在市場憂慮通膨的情況下，美股在近期下挫。不過，對於許多經濟學家來說，並不感覺到擔心，普遍認為這樣的飆升只會是暫時的。

小摩 (JPMorgan) 經濟學家在最近的一份報告中指出，解決積壓和增加供應量，應有助於在夏季使通膨降溫。Bruce Kasman 領導的研究小組在報告中表示，強勁的經濟成長和持續的政策支持，驅使更多美國人進入勞動力市場，由於企業急於滿足大量需求，這些瓶頸將會逐漸消失。

另一份報告中，小摩也表示，暫時的壓力正在加劇通貨膨脹，主因在於商品價格、瓶頸和價格正常化。一旦經濟恢復，並且短缺問題緩解，價格增長趨勢就會被緩解。

高盛 (Goldman Sachs) 首席經濟學家 Jan Hatzius 日前也表示，美國通脹率上升，很可能只是暫時性的，而不是持久的現象。

Fed 官員也指出，預計隨著時間推移，通膨壓力將緩解，就像勞動力市場的困境獲得解決一樣。Brainard 表示，供應鏈趨緊和其他商品、服務市場的摩擦只是暫時現象，不太可能產生持續性通膨。