和泰車Q1獲利年增4成超預期 EPS 9.16元創單季新紀錄

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，繳出驚奇成績，稅後純益 50.04 億元，年增 44.33%，創下單季新高，每股純益達 9.16 元，優於法人預期 6.5 元左右；和泰車表示，本業汽車銷售熱絡，加上轉投資事業體成長，貢獻整體獲利。

由於國內車市需求暢旺，第一季掛牌數衝上 121575 台，年增 16.8%，其中，TOYOTA 銷量達 35487 台，年增 17.9%，成長優於市場平均值，也進而推升和泰車旗下組車廠國瑞汽車獲利。

同時，豪華進口車品牌 LEXUS 不遑多讓，第一季銷量達 6233 台，年增 14.1%。

隨著兩大汽車品牌銷售熱絡，和泰車第一季合併營收高達 668.26 億元，年增 17.02%，再加上租賃收入、保費收入均成長，擴大獲利動能。

和泰車表示，旗下和潤企業 (6592-TW)、和運租車、和泰興業等均有良好貢獻，其中，和潤第一季獲利 9.03 億元，強勁成長近 40%。

進入第二季後，和泰車 4 月合併營收達 209.54 億元，月減 6.22%，年增 12.67%，創同期新高，反映車市仍是淡季不淡，時序逐漸進入車市旺季前哨戰，和泰車在國產車方面主打 ALTIS、RAV4 和 SIENTA 的行銷活動，全力衝刺第二季。

此外，和泰車正積極以「yoxi」品牌擴大計程車市版圖，主打附駕型共享汽車服務，除了已開始營運大台北地區，5 月開通在桃園地區的服務，預計年底前將擴大營運至高雄、台中，持續挹注營運新動能。