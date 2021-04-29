〈車市〉Audi e-tron奪年度風雲車、Toyota Cross獲選最佳人氣車

台灣年度最大規模新車評選盛會第 16 屆車訊風雲獎今 (29) 日公布評選結果，透過 30 位專業汽車媒體和賽車手組成的評選團，經過二輪不記名投票決選， Audi e-tron 最後拿下「2021 年度風雲車」，而 Toyota Corolla Cross 則獲得最多網友投票支持選為「 2021 最佳人氣車款」。

車訊風雲獎執行委員會說明，從本屆入圍新車便可看出 SUV 熱流，其中，年度風雲車 Audi e-tron 不僅是一款全電 SUV，也獲選為 2021 最佳進口豪華中大型 SUV。

在進口小型 SUV 級距中，此次有多達 8 款新車入圍，且全數都是大改款和全新車款，經過兩輪票選後，由 Peugeot 2008 異軍突起拿下 2021 最佳進口小型 SUV 殊榮。

國產休旅車部分，小型 SUV 級距由新神車 Toyota Corolla Cross 對上 Hyundai 推出的全新車款 Venue，最終由 Hyundai Venue 以極少票數勝出拿下 2021 最佳國產小型 SUV。

除了評審團選出的 2021 年度風雲車和 21 項各級距年度最佳車款外，透過車訊風雲獎官網上舉辦的投票活動，Toyota Corolla Cross 獲得眾多網友投票支持，獲選為 2021 最佳人氣車款，此次獲選名單也提供國內消費者作為購車時的參考依據。