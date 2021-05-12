〈MSCI調整〉台股MSCI權重連九降 證交所：權重調整不代表資金流向

台股在 MSCI 全球新興市場指數連續 9 個季度遭調降權重，但證交所表示，台股在 MSCI 新興市場權重雖遭調降，但仍連續 7 個季度攀升，強調權重調整不能與台股資金流向劃上等號。

證交所指出，台股在 MSCI 全球新興市場指數連續 9 季遭調降，外界解讀，這與中國 A 股納入 MSCI 新興市場指數，引發資金排擠效應，使得被動型基金資金匯出有關。

但證交所認為，台股在 MSCI 新興市場權重雖有調降，但仍連續 7 季攀升，從 2019 年第 3 季 10.71% 攀升至本季的 13.95%；而從資金面來看，2019 年外資淨匯入 158.85 億美元，且在逐步納入中國 A 股期間持續買超台股。

證交所指出，MSCI 新興市場指數季度調整，主要是納入市值達到標準並刪除市值未達標準的上市櫃公司股票，以本季為例，本次 MSCI 新興市場指數納入陽明，刪除群光和興富發，主要是以 4 月特定日算出指數中所有台灣成分股占全體成分股市值，得到調整前權重 14.21% 及調整後權重 13.95%。

證交所強調，調整前後的權重差距僅代表新興市場成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。