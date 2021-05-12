IEA預期下半年需求增速超車供給 但疫情不確定性仍存

國際能源署 (IEA) 周三 (12 日) 發布每月原油展望報告，隨著全球疫苗接種取得進展，IEA 看好原油需求增速在下半年超車供給，但也警告，疫情不確定性仍可能導致市場波動。

IEA 表示，第 1 季歐美需求弱於先前預期，至於全球第 3 大原油消費國印度因身陷疫情危機，第 2 季需求估較先前預期減少 63 萬桶 / 日。受疫情影響，印度 5 月原油需求估將減少 82.5 萬桶 / 日。

IEA 將 2021 年全球原油需求增長預期下調 27 萬桶 / 日，至 540 萬桶 / 日。

儘管如此，IEA 稱原油供應過剩的問題將不復存在，在 OPEC + 當前的生產情境下，供應增速還不夠快，無法跟上預期的需求回升。

IEA 表示，OPEC + 原油產量如今已落後需求 15 萬桶 / 日，預計供應缺口將在今年底擴大至 250 萬桶 / 日。

鑑於歐美國家加速疫苗接種，帶動經濟活動反彈，且緩解了交通運輸限制，IEA 看好需求增速在下半年超車供應。

原油供應面，IEA 表示，4 月全球原油供應增加 33 萬桶 / 日，達 9340 萬桶 / 日，隨著 OPEC + 逐步增產，5 月原油供應將進一步提升。

不過，IEA 也警告，印度的嚴峻疫情顯示原油需求前景仍具不確定性，在疫情獲得控制前，市場可能持續波動。

周三截稿前，國際基準布蘭特原油期貨上漲 0.53％，暫報每桶 68.91 美元，美國基準 WTI 原油期貨漲 0.63%，暫報 65.69 美元。