〈能源盤後〉市場衡量美東輸油動脈停運衝擊 原油小漲

週一 (10 日) 交易，在駭客攻擊導致美東輸油動脈暫停營運，衝擊 45% 燃料管道後，原油期貨價格小幅上漲。

交易期間，原油價格一段時間走低，係因市場預期美國將被迫減緩煉油活動並提高汽油進口量。

美國東海岸輸油管道系統運營商 Colonial Pipeline 總部位於喬治亞州艾帕瑞塔 (Alpharetta)，其運輸管道系統自德州連到新澤西州，橫越 5500 多哩，每天運輸油量超過 1 億加侖。該公司上週末聲明，由於遭駭客軟體攻擊，已暫停所有管道運作以因應威脅，美東岸大約 45％燃料消耗量是由該公司運輸。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「由於交易者對預訂歐洲天然氣船運至進口美國的議論，以及對墨西哥灣沿岸煉油業務將因輸油管關閉而放緩的擔憂，所以油價本來有一些回落。」

然而，週一更新消息中， Colonial Pipeline 表示正在執行一項計畫，「以分階段方式促進恢復服務」，目標是在本週末之前「實質上」恢復營運服務。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2 美分或近 0.03%，收每桶 64.92 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4 美分或近 0.1%，收每桶 68.32 美元。

週一汽油期貨早盤上漲，但隨著原油價格走跌，幾乎回吐了所有漲幅。

6 月交割的汽油期貨價格上升 0.3%，收每加侖 2.13 美元，盤中高點近 2.22 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.3%，收每加侖 2.02 美元。

ING 商品策略負責人 Warren Patterson 報告提出，「最大的未知數就是關閉時間不知道多長，但確定的是，關閉的時間越長，就越有利於成品油價格。」

「美國東岸的價格上漲，就會讓其他地區的成品油價格也跟著上漲，因為關閉的時間延長就會令東海岸不得不轉向水運油品，尤其是來自歐洲的水運油品。」

儘管美國汽車協會（AAA）表示，本週常規無鉛汽油的每加侖均價上漲了 6 美分，至每加侖約 2.967 美元，但汽油價格今日收盤仍大致持平。AAA 預期本週價格會走高。

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