〈MSCI調整〉台股三大指數權重全降 這個指數降幅居冠、遭連九降

MSCI 今 (12) 日宣布凌晨公布最新一季的指數調整方案，台股在本次 MSCI 調整權重中，「MSCI 全球新興市場指數」、「MSCI 亞洲除日本指數」、「MSCI 全球市場指數」三大權重權數遭降，其中，在「MSCI 全球新興市場指數」，台股本次遭降幅度最大，且近九次 MSCI 調整連續被下調權重，最新權重將在 5/27 收盤生效。

本次台股在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 14.21% 下調至 13.95%，調降幅度為 0.26 百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 16.02% 下調至 15.72%，調降幅度為 0.30 百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重由下調至 1.81% 調降幅度為 0.01%。

MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 1 檔，刪除 2 檔，指數成分股將減少至 86 檔，並有 13 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股陽明，其變動權重為 0.26%，權重調降最多的成分股為群光，變動權重為 - 0.16%。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為中國，權重增加了 0.71%；而調降的部分，本次權重調降最多的國家為台灣，權重被下調 0.26%。但台灣在本次調整後，擠下韓國，重回第二大權重國家，僅次於中國。

元大台灣 50 正 2 ETF 研究團隊表示，台灣 3 月景氣對策信號燈號續呈紅燈，且景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟持續走強。隨著全球新冠肺炎疫情受到控制、疫苗接種普及率漸漸提高下，全球經濟朝復甦邁進，台灣近期的貿易、生產、銷售及金融面指標也持續有較佳的表現。然近日海內外疫情出現變數，若台灣能穩住本波疫情，預期在景氣領先指標出現反轉前，台灣整體經濟表現仍會續呈強勁。

全球各項經濟數據雖然持續好轉，上周不如市場預期的非農就業報告數據卻顯示出美國就業市場尚未完全復甦，預期聯準會在短期內仍會維持較寬鬆的貨幣政策直到經濟顯著改善，以維持經濟復甦的力道。近期各國股市受到擔憂提前縮表及升息等消息面因素影響，股市震盪幅度較大，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。