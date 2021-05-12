〈台股盤前〉避險情緒持續升溫 陷季線拉鋸戰

台股昨日爆量長黑，重挫 652 點，創史上單日最大跌點，勉強守住季線，成交值 7148.35 億元，改寫歷史新天量；隨著通膨疑慮再起，美股三大指數周二再度收黑，台股避險情緒賣壓恐將持續出籠，多空將在季線拉鋸。

市場憂通貨膨脹率上升和估值過高，美股科技股周二再遭到重擊，四大指數僅費半小漲 0.3%、道瓊大跌 473.66 點，寫 2 月以來單日最大跌點，標普、那指分別下跌 0.87%、0.09%。

市場消息方面，華航配合中央流行疫情指揮中心「清零專案 2.0」的執行，目前初步估算約影響逾 10% 貨運運能，班表尚在調整中，調度航班以貨運航線為優先。

陽明指出，今年第二季不比第一季差，第三季又將迎來旺季，有望持續目前的高運價行情，第四季或許稍有變數，但「很難講」，至少目前尚未看到市場反轉的氛圍，因此，全年維持目前樂觀態勢。

面板大廠群創受惠終端需求暢旺、面板價格維持上揚走勢，首季稅後純益達 115.71 億元，季增 14.08%，由去年虧轉盈，每股純益 1.15 元，創近 15 季單季新高，單季營運賺贏過去三年。

和碩本業受季節性因素衰退影響，首季營益率降到 1%，季減 0.5 個百分點，業外則有處分日鎧股權投資利益，加上所得稅回沖，稅後純益達 46.73 億元，季減 2.07%、年增 202.66%，每股純益 1.75 元，為 6 年來同期新高。