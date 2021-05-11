〈國內疫情升溫〉台股勉守季線 官股5月斥242億元力抗空頭賣壓

受美股走跌與國內疫情升溫衝擊，台股今 (11) 日暴跌 652 點，收在 16583.13 點，勉強守住季線，官股券商 5 月以來連續 6 個交易日買超，累計斥資 242 億元試圖穩盤，在籌碼面凌亂，國內疫情嚴峻的當下，留意漲多個股成為資金率先砍殺的標的。

觀察八大官股行庫進出動態，5 月以來幾乎天天買超，7 個交易中僅 5 月 7 日微幅賣超 41 億元外，其他交易日全為買超，光是今天為了抵禦台股賣壓，單日就斥資 103 億元買超台股。

本土病例持續增加，中央流行疫情指揮中心坦言，國內疫情進入社區感染階段，疫情嚴峻給了外資獲利了結藉口，今天大賣台股 423.87 億元，不僅台積電、鴻海難逃遭調節命運，漲多的鋼鐵、航運也成外資提款對象，指標個股中鋼遭砍 11 萬餘張、長榮也遭賣超 5.6 萬張。

相較於外資調節傳產獲利了結，八大官股與投信則「伸出援手」逢低買進鋼鐵與航運，其中八大官股買超標的鎖定、中鋼、中鴻、長榮與陽明等個股，背負績效壓力的投信也趁機低接中鋼、買超前 10 檔個股中，傳產就包辦五檔，其中又以中鋼、中鴻、盛餘等鋼鐵股深受投信青睞，積極加碼。

保德信中小型股基金經理人賴正鴻指出，這波回檔主要是受到國內外疫情，衝擊投資信心所致，引發盤中獲利了結賣壓出籠，拖累指數大幅下跌，為史上第三大跌點。

賴正鴻提醒，台股受當沖交易熱絡影響，目前籌碼面凌亂，個股出現強者恆強、弱者恆弱，減弱股價價值判斷標準等。

但回歸基本面來看，台股整體企業獲利展望前景仍佳，從資金面、基本面來看，仍有利多方走勢，建議可趁著盤勢大幅拉回，挑選評價面回到合理水準且營運展望佳之個股或產業。

賴正鴻認為，台股短線是否止穩，要看人氣指標的航運貨櫃族群能否回穩，而科技股則可視 IC 設計龍頭股價表現，只要前述兩大族群走勢止穩，預期將有助於穩定投資信心，待籌碼整理過後再重啟漲勢。