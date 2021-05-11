美國3月JOLTS職位空缺激增810萬 創下紀錄新高

美國勞工部統計局 (BLS) 周二 (11 日) 公布 3 月 JOLTS 職位空缺激增 810 萬，優於市場預期，並創歷史新高，凸顯出隨著疫苗接種加速，招聘需求急遽攀升。

報告顯示，3 月職位空缺自 2 月的 753 萬增至 810 萬，勝過市場預期的 750 萬，並寫下 2000 年 12 月有紀錄以來最高，職位空缺率報 5.3%。

(圖：Zerohedge)

其中以飯店住宿與餐飲服務業開設職位空缺最多，達 18.5 萬，聯邦和地方政府教育新增 15.5 萬，藝術和休閒娛樂新增 8.1 萬，醫療保健和社會援助職位空缺則減少 21.8 萬。

3 月聘用人數變化不大，自 2 月的 580 萬增至 600 萬，聘用率達 4.2%，當中以聯邦和地方政府教育的 6.2 萬最多，再來是教育服務業的 3.1 萬，採礦和伐木業也新增 1.7 萬。

3 月整體離職人數小幅下滑至 530 萬人，其中自主離職人數達 350 萬人，離職率為 2.4%，遭裁員人數達 150 萬人，創下紀錄新低，裁員率 1.0%。

3 月 JOLTS 數據顯示，隨著經濟重啟，企業正試圖彌補疫情期間削減的工作職位。不過，上周公布的 4 月非農就業僅 26.6 萬人，遠遜市場預期，有企業主反應招聘困難，恐阻礙勞動力市場的復甦進程。

市場分析指出，儘管 3 月聘用率已回升至疫情前水平，但迄今仍有高達 1000 萬美國人失業，若招聘力道未能進一步加速，勞動力市場的復甦之路恐怕還要花費數年時間。