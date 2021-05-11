控制鐵礦砂暴漲 可能沒有中國想的那麼容易

工業大宗商品的高歌猛進，已促使中國採取行動以平抑價格，不過事實可能證明調控舉措的影響只是曇花一現，全球原物料需求熱潮勢將推動各個市場再創新高。

鐵礦砂期貨週二 (10 日) 有所下跌，而此前週一 (10 日) 漲停已刷新歷史高點，大連商品交易所隨之提高了漲跌停板幅度和保證金要求、並承諾加強市場監管。上海鋼價和鄭州煤價則上漲，這兩個交易所之前都宣布了提高交易手續費的消息。

受廣泛的經濟復甦和龐大的刺激計畫推動，幾乎所有地方的價格都在上漲，當前這股大宗商品熱潮以及圍繞這是不是一個新超級周期的辯論的核心是全球普遍性。

鑒於消費受到境外眾多市場的推動，這也意味著中國當局遏制成本飆升的能力將面臨考驗。中國 PPI 已經創下了 2017 年 10 月以來的最大升幅。

大連鐵礦石價格週二 (11 日) 下跌 1.5% 至每噸 1,306.5 元人民幣，新加坡基準鐵礦石期貨合約跌 0.8% 至每噸 220.60 美元。中國熱軋卷板漲 3.2%，螺紋鋼漲 1.2%，動力煤上漲 0.9%。

圖片：Bloomberg

華僑銀行經濟學家 Howie Lee 表示：「大連商交所的公告對於遏制價格波動和眼下的通膨擔憂可能有很短期的效果，在全球鐵礦砂供需機制得以適當再平衡之前，這個市場的阻力最小路徑似乎仍是上行。」

同時，中國國家主席習近平近期作出的 2060 年實現碳中和，使得中國對鋼和鋁等金屬採取了限制供給措施，以遏制碳排放。

而鐵礦砂即是中國減排行動的一個突出受益者，因中國可能擴大鋼鐵產量限制的擔憂，正在對鐵礦砂價格形成推波助瀾的效果，同時，強勁的鋼價也正讓鋼廠更好地適應上漲的原物料成本。

中國政府現在陷入政策兩難境地，因為原物料商品價格的上漲很大程度上是北京的碳排放和進口政策推動的，中國自己就是原物料通膨的一大推手。

(本文不開放合作媒體轉載)