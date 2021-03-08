鐵礦砂重回170美元上方 中國1-2月進口量年增2.8%

中國海關總署周日公布數據顯示，今年 1-2 月中國鐵礦砂進口量達 1.815 億噸，年增 2.8%，在鐵礦砂強勁消費需求前景帶動下，進口量未受中澳關係惡化影響。

這一消息也帶動鐵礦砂期貨續漲，至新加坡時間 10:12，鐵礦砂價格報 170.00 美元。此前漲幅一度來到 2.8%，至 171.65 美元。

鐵礦砂漲幅在分析師預期之中，Refinitiv 船隻追踪數據顯示，來自澳洲和巴西的運送量增長 11%。中國鋼鐵工業協會預測，今年鋼鐵需求將略有增長，這提振鋼鐵行業的人氣。

但與此同時，中國工信部持續呼籲各公司削減今年的粗鋼產量，以符合中國在 2060 年之前實現碳中和的目標。

金瑞資本分析師 Zhuo Guiqiu 表示，目前還不清楚減產會如何實施，如果中國政府切實執行，那麼全年鐵礦砂的需求可能下降。但到目前為止，鐵礦砂需求仍然強勁，而中國對澳洲原料的高度依賴性也並未改變。

中國今年批准根據新國家標准進口的高等級廢鋼，而主要的國內鋼鐵生產商正在發展其廢金屬回收業務。

海關總署指出，今年前兩個月，中國出口 1014 萬噸鋼材，比 2020 年增長超過 30%，製造鋼鐵的產品進口則增長 17.4%。

澳盛銀行在一份報告中稱，價格上漲使得鋼廠恢復獲利能力，以及出口需求走強，應會使得中國的鐵礦砂進口需求保持在高位。