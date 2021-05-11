信義房屋首季每股純益0.62元 代銷接案下半年將略低於上半年

信義房屋 (9940-TW)11 日召開線上法說會，公司看好 2021 年全年房屋交易移轉將再較 2020 年升溫，第二季也將優於第一季，上半年代銷事業部門接案量 400 億元，估下半年將略減。

信義房屋今年首季營收 36.22 億元，年增 65.49%，毛利率 29%，年增 9 個百分點，營業淨利 6.26 億元，年增 8.45 倍，稅後純益 4.6 億元，年增 10.27 倍，每股純益 0.62 元，優於去年同期 0.05 元。

信義房屋 2021 年首季營收 36.22 億元，其中台灣仲介事業營收占比合併營收逾 8 成，分店及代銷事業第一季營收較去年同期成長 59.10%，繳出漂亮成績。

信義房屋開發事業方面，2021 年第一季營收 3 億元、較去年同期成長 2.31 倍，主要來自上海「信義嘉庭」案餘屋交屋增加。信義房屋子公司久信置業之無錫「山水嘉庭」案在建案逐漸完工，銷售動能明顯轉佳，目前戶數銷售率已逾 4 成，預計於 6 月、8 月及 9 月開始分階段交屋。

另一子公司信義開發在板橋江翠重劃區推出之「嘉和」案、「嘉品」案，因信義品牌力加持及工程品質與產品定位受到消費者肯定，目前預售銷售率已分別接近 95% 及 80%，預計分別於 2022 年及 2024 年完工交屋。