詩肯Q1獲利年增逾200% EPS 2.06元創單季次高

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，單季稅後純益 9680 萬元，年增 217.54%，每股純益 2.06 元，創單季次高，僅次去年第四季，並已接近去年獲利一半。

詩肯第一季合併營收 6.45 億元，年增 36.18%，營業毛利 3.81 億元，年增 44.22%，毛利率 58.98%，年增 3.29 個百分點，營業利益 1.18 億元，年增 240.98%，營益率 18.29%，創下 2015 年第一季以來新高，年增多達 10.98 個百分點。

詩肯表示，去年下半年起疫情因素不再影響家具市場，消費力回溫，公司迎來一波報復性消費一路延續到今年，尤其農曆年前的家具汰舊換新潮，更將營運推上高峰。

詩肯甫公告 4 月合併營收 1.84 億元，月增 21.07%，年增 60.69%，儘管第二季是相對淡季，但自住型需求不受政府打房措施而減緩，整體房市交易仍熱絡，連帶推升家具需求，加上併購新加坡 NOVA 持續穩定挹注，營運動能相當強勁。

詩肯強調，對今年營運再創高峰有信心。

截至 4 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三大品牌，全台分別有 79 家、50 家和 3 家，合計達 132 家店點，預計下半年預計於家樂福再拓展 2-3 家店中店，並將再跨足不同零售通路展店拓展新客源。