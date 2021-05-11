鍵盤出貨增 精元首季轉盈、創同期次高 濱川純益年增逾3倍

鍵盤廠受惠筆電需求維持高檔，帶動鍵盤出貨量擴大，首季財報亮眼，精元 (2387-TW) 稅後純益 1.92 億元，較去年虧轉盈，每股純益 1 元，創歷史同期次高；濱川 (1569-TW) 純益年增逾 3 倍，每股賺 0.59 元，寫 4 年來同期新高。

精元第 1 季營收 52.33 億元，季減 21.8%、年增 91.8%；毛利率 12.11%，季減 4.68 個百分點、年增 4.43 個分點；營利率 5.76%，季減 4.93 個百分點、較去年同期負轉正，稅後純益 1.92 億元，季減 53%、較去年虧轉盈，每股純益 1 元。

精元旗下鍵盤產品雖然不受到市場缺料影響，但其他零組件廠缺料問題未解，也影響公司出貨，預期本季每月營收仍可維持 20 億元水準。

濱川第 1 季 11.26 億元，季減 10.6%、年增 21.2%；毛利率 21.76%，季增 0.72 個百分點、年增 4.39 個百分點；營利率 9.25%，季減 2.66 個百分點、年增 4.67 個百分點；稅後純益 7106 萬元，季減 31.8%、年增 311.5%，每股純益 0.59 元。

濱川旗下產品包括鍵盤支架與金屬機殼，由於去年因居家辦公帶動鍵盤相關產品換機潮，預計今年需求將放緩，金屬機殼則有機會取代塑膠機殼，整體營運估持平，惟短期受到上游供給吃緊，影響後市表現。