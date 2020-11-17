蘋果今年新MAC 濱川拿下過半鍵盤支架訂單成最大供應商

蘋果本月推出 Macbook Pro、Macbook Air 及 Mac mini 等 3 款新 Mac 機種，據業者透露，過去是供應鏈之一的鍵盤支架製造廠濱川 (1569-TW)，今年拿下蘋果新品過半以上訂單，提供鍵盤支架，成最大供應商。

濱川不評論客戶訂單，僅表示，目前都依客戶排程陸續出貨。濱川核心業務是電子產品金屬、塑膠外觀與內部零組件，全球市占率超過 3 成，98% 營收來自筆電，其中 7 成為鋁機殼、3 成為筆電鍵盤，前者供應美系筆電大廠鍵盤支架產品，後者則供應一般筆電廠鍵盤料件。

據了解，濱川是將零組件出貨給精元 (2387-TW)，精元再將產品組裝供應給蘋果，三方合作多年，蘋果日前推出三款新 Mac 中，濱川憑藉過去的合作經驗與良好供貨品質，今年取得過半的新品鋁合金鍵盤支架訂單。

濱川指出，因應輕便、環保趨勢，筆電及平板將陸續輕薄化，其中，鋁金屬是目前機殼輕薄化的優先材料，預期應用在筆電、平板的滲透率將逐步提升。

濱川第 3 季營收 12.78 億元，季減 13.24%、年增 14.72%；稅後純益 1.18 億元，季減 23.4%、年增 521%，每股純益 1.03 元。濱川坦言，目前需求不是最大問題，公司供貨無虞，但第 3 季受 CPU 缺貨影響，營運不如預期。法人認為，若本季 CPU 缺貨潮有望緩解，濱川營運將持平第 3 季。