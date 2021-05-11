台股大逃殺崩跌652點 外資狂砍423億 三大法人賣超544.2億元

美國科技股崩跌，加上國內疫情升溫重創多頭信心，台積電、聯發科、鴻海等電子股今 (11) 日全面倒地，台股接連摜破月線、5 日線支撐，終場下挫 652 點，收在 16583 點，季線失而復得，成交值洗出 7148 億元新天量。三大法人共計賣超 544.2 億元，其中外資狂砍 423 億元。

國內中午傳出多起本土確診個案，台股爆出逃命賣壓應聲重挫，觀察籌碼面，外資今天重手狂殺 423.82 億元；投信仍與外資對作，買超 17.59 億元，為連 5 買；自營商則賣超 137.91 億元，三大法人合計賣超 544.2 億元。

權王台積電今日重挫逾 3%，終場收 571 元，單日市值蒸發 4667 億元；聯發科、聯電、鴻海、台達電及日月光投控等電子權值股集體跳水，大跌逾半根停板；金控業 4 月獲利衝高仍不敵賣壓，國泰金、富邦金連袂翻黑下跌逾 2%。

費城半導體指數周一崩跌 4.6%，台灣電子股應聲倒地，記憶體族群晶豪科、威剛、十銓、群聯等都被打入跌停，災情慘重；友達、群創、彩晶跌勢不斷擴大，終場全面亮燈跌停；IC 設計股如敦泰、創意、矽創、驊訊、富鼎等多檔，也都落入跌停。

千金股也從之前的巔峰十家腰斬剩下五家，矽力 - KY 重摔至跌停價 2755 元，讓出股王寶座，大立光則下跌近 4%，收 2790 元；亞德客 - KY、富邦媒、祥碩都失守千元關卡。高價股一片綠油油，信驊大跌逾 8%，旭隼、緯穎、昇佳、愛普等也湧現賣壓。

傳產方面，紡織股王儒鴻逆勢上漲一度衝上 640 元，終場漲 1.6%，收 623 元，續改寫歷史新高，集盛、宏遠、聯發、東和等多檔中上游紡織股也都亮燈漲停。航運股盤中賣壓逐漸出籠，陽明、萬海尾盤遭摜壓，翻黑下挫逾 2%，僅長榮、四維航維持上漲走勢，台航則落入跌停。

中鋼早盤扮演撐盤要角，一度拉升至 46.75 元，但尾盤賣壓出籠後，股價應聲跳水，回測 40 元關卡，終場跌 6.6%，收 42 元；東鋼、春源、大成鋼、威致、新光鋼、海光等重挫逾半根停板；不過，美亞、盛餘、燁興、燁輝等個股仍獲得資金點火。