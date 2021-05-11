電子股大逃殺 台股崩跌652點收16583點 爆7148億新天量

美國科技股崩跌，加上國內疫情升溫，台股今 (11) 日上演資金大逃殺，台積電、聯發科、鴻海等電子權值股全面倒地，IC 設計、記憶體、面板、被動元件等族群全數都是重災區，指數最低跌至 16460 點，摜破季線支撐，終場跌勢收斂，下挫 652.48 點，收 16583.13 點，成交值爆出 7148.35 億元，改寫歷史新天量。

台積電重挫逾 3%，最低跌至 570 元，終場收 571 元，單日市值蒸發 4667 億元；聯發科、聯電、鴻海、台達電及日月光投控等電子權值股集體跳水，大跌逾半根停板；金控業 4 月獲利衝高，今日仍不敵賣壓，國泰金、富邦金連袂翻黑下跌逾 2%。

中鋼早盤扮演撐盤要角，一度拉升至 46.75 元，但尾盤賣壓出籠後，股價應聲跳水，回測 40 元關卡，終場跌 6.6%，收 42 元；東鋼、春源、大成鋼、威致、新光鋼、海光等重挫逾半根停板；不過，美亞、盛餘、燁興、燁輝等個股仍獲得資金點火。

費城半導體指數周一崩跌 4.6%，台灣電子股應聲倒地，記憶體族群晶豪科、威剛、十銓、群聯等都被打入跌停，賣壓沉重；友達、群創、彩晶跌勢不斷擴大，三虎終場全面亮燈跌停；IC 設計股如敦泰、創意、矽創、驊訊、富鼎等多檔，也都落入跌停，瑞昱一度跌停終場收 456 元。

千金股也從之前的巔峰十家腰斬剩下五家，矽力 - KY 重摔至跌停價 2755 元，摔落股王寶座，大立光則下跌近 4%，收 2790 元；亞德客 - KY 打入跌停，富邦媒、祥碩也都失守千元關卡。高價股一片綠油油，信驊大跌逾 8%，旭隼、緯穎、昇佳、愛普等賣壓都相當沉重；僅紡織股王儒鴻上漲 1.6%，收 623 元，續改寫歷史新高。