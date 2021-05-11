【袁志峰專欄】關注中美通脹數據

今天推介 - 雅生活服務 (3319), 上日收市 35.0

1) 股市前景

恒指周一基本持平，資源股急升，科技股回調，港股通南向資金連續 3 日淨流出，美團 (3690) 淨賣出金額巨大，不利短期表現。今明兩日中美將公布通脹數據，可能會加劇股市波動，不宜高追資源股。

今天推介是雅生活服務 (3319) — 公司業績理想，去年收入及盈利為 100.3 億元(人民幣 · 下同) 及 17.5 億元，分別同比增長 95.5% 及 42.5%。末期息 0.52 元，同比增 15.6%，派息比率 39.5%。管理層預期未來 3 個財年的在管面積年復合增長率達 20%，筆者估計期間每年盈利增長應可超過 20%。現價對應 2020 年度市盈率 22.2 倍，估值吸引，亦較同業便宜，維持買入建議，目標價 40 元，止損價 32 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 166 點，初段漲幅擴大至 231 點，隨後沽壓不斷，最多曾倒跌 158 點，午後回穩，收報 28595 點，跌 15 點或 0.05%，成交額按日增 7% 至 1635 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金淨賣出約 65 億元，連續 3 日淨賣出，包括淨賣出 38 億元美團 (3690) 及 13 億元騰訊 (700) 股份。5 月以來淨賣出 72 億元。4 月淨買入 433 億元。

藍籌股 38 升 14 跌 3 持平。美團 (3690)、安踏體育(2020) 及海底撈 (6862) 分別跌逾 7%、3% 及 2%，是跌幅最大藍籌。中海油 (883)、中石油(857) 及中信股份 (267) 皆漲逾 4%，是升幅最大藍籌。申洲國際 (2313)、中生製藥(1177) 及石藥集團 (1093) 升近 3%。九龍倉置業 (1997) 及長和 (1) 升逾 2%。

恒生科指跌 0.9%，收市創今年新低，成份股 12 升 18 跌 1 持平，大型科技股漲跌不一。京東健康 (6618) 升 2%。阿里 (9988)、京東(9618) 及快手 (1024) 皆跌 2%。美團 (3690) 跌逾 7%，是跌幅最大成份股。其次是 FIT HON TENG(6088)及聯想 (992) 跌近 5% 及 4%。新東方在線 (1797) 及閱文集團 (772) 跌近 3%。明源雲 (909)、祖龍娛樂(9990) 及萬國數據 (9698) 分別升逾 12%、6% 及 4%，是表現最佳成份股。金山軟件 (3888) 升 3%。

板塊方面，醫藥、有色金屬、鋼鐵、煤炭、石油、航運、光伏及風電漲幅較大。本地銀行、地產及公用股普遍升逾 1%。復星醫藥 (2196) 升 25%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 漲 8%-12%。馬鞍山鋼鐵 (323)、重慶鋼鐵(1053) 及中國東方 (581) 升 13%-14%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗州煤業 (1171) 升 5%-7%。中遠海控 (1919) 及中遠海發 (2866) 升 6%-8%。協鑫新能源 (451)、福萊特玻璃(6865)、信義光能(968) 及信義能源 (3868) 皆升 4%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2018) 升逾 3% 及 2%。

體育用品、奶製品、餐飲及物管股跑輸大市，跌幅居前。李寧 (2331) 跌近 6%。九毛九 (9922) 跌 7%。中國飛鶴 (6186) 跌逾 3%。恒大物業 (6666)、華潤萬象生活(1209) 及融創服務 (1516) 跌逾 2%。

周一上証指數小幅高開，早盤反覆上落，午後受壓，曾倒跌 0.5%，尾市拉升，收報 3427.99 點，升 0.3%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數跌 0.7%。滬深兩市總成交約 8500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 45 億元，5 月以來淨買入 51 億元，4 月淨買入 526 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家發改委和人民銀行等 4 部門聯合發布通知，今年將持續合理降低稅費負擔、進一步優化減稅政策，繼續執行企業研發費用加計扣除 75% 政策，將製造業企業加計扣除比例提高到 100%；繼續開展寬帶和專線提速惠企工作，中小企業寬帶和專線平均資費再降 10%。(信報)

4) 新股訊息

物管股新希望服務 (3658) 今天至周五招股，計劃發售 2 億股，其中 10% 作公開發售，招股價每股 3.8 元至 4.7 元，集資最多 9.4 億元，每手 1000 股，入場費 4747.36 元，預計於 5 月 25 日掛牌，今次引入小米(01810)、貝殼、復星(656)、中國四川國際投資、Golden Star 等共 6 名基石投資者，合共認購 4940 萬美元。(信報)

5) 個股訊息

上海市消保委周一約談美團 (3690)、拼多多，指其在消費者權益保護方面存在的突出問題。美團的主要問題：一是取消訂單引發的退款問題；二是訂送餐、生鮮蔬菜配送不履約問題；三是頁面誤導消費者的問題。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，今年首 4 個月，汽車銷量 43.06 萬台，按年增長 86.3%。單計 4 月，汽車銷量 9.18 萬台，按年升 13.6%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，今年首 4 個月總銷量 43.39 萬部，按年增長約 39%，並達至今年全年銷量目標 153 萬部的 28%。單計 4 月，總銷量 10.03 萬部，按年減少 5%。(信報)

丘鈦科技 (1478) 公布，4 月攝像頭模組銷售 4280.8 萬件，按年升 9.2%，按月升 18.7%。4 月指紋識別模組銷售 993 萬件，按年升 26.5%，按月升 7.9%。(信報)

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