【安聯投信】多空雜陳 歐美續吸睛 新興市場流入放緩

類股輪動、多空消息持續角力，漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周資金持續流入美、歐股市和新興市場，不過流入新興市場資金放緩，淨流入金額分別為 64.09 億、6.53 億及 6.77 億美元；亞洲不含日本、歐非中東和拉丁美洲股市則是呈現小幅資金流出，其中亞洲不含日本今年來首見淨流出。

安聯投信表示，全球股市在類股輪動下，歐美股市漲跌互見，科技股表現相對疲軟，日本及中國適逢連續假期，交易天數較少。其中，美股稍早受到美國聯準會公布半年度金融穩定報告揭示資產潛在風險問題及美國財長葉倫關切利率走向言論影響，不過隨著美國官員淡化對經濟過熱的擔憂，加上有經濟數據表現正向支撐，市場重拾動能。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，目前全球經濟仍處於解封重啟階段，不過，殖利率回穩、美歐疫苗接種進度加快，從目前已公布的企業財報和產業展望來看，美國企業獲利長期穩健，美國以外地區短期更具成長爆發潛力，例如歐洲和日本股市更有望受惠於景氣復甦所帶來的動能。

在企業獲利上，莊凱倫表示，美國企業今年第一季獲利預估成長超過三成，歐洲企業第一季獲利預估更有望超過五成，其他各市場的第一季財報預估表現也偏向正向；回到基本面，其中，美歐疫苗施打有望於年中附近達成群體免疫，但新興市場接種進度相對緩慢，對於相關市場經濟的復甦步調則需要留意。

在投資策略上，莊凱倫表示，相對看好成長股與循環股輪動題材，前者如美國、科技股和新興亞洲，後者如歐洲、日本、工業、商品等。其中，新興市場短線上因美元偏強、疫苗接種進度相對落後而整體走勢相對疲軟；另一方面，由於經濟從疫情中逐步恢復正常，有助於於景氣循環股落後補漲；科技股方面長線上則仍有望持續受惠於 5G、AI 發展。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，今年經濟數據及企業獲利都可望較去年大幅轉佳，主要正面因素來自於貨幣政策持續寬鬆、財政政策支持、消費需求上升及企業支出增加，若拜登政府的基礎建設方案通過，可望進一步支持風險性資產上揚，仍可受惠於企業生產力、毛利表現的提升。

在台股方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近期台股走勢主要還是受到部分標的短線漲多、評價持續面臨重新檢視與修正、籌碼面的整理，加上疫情雜音干擾所致，多空持續角力。隨著短期籌碼面的快速整理，而且電子、非電子的供應鏈迄今表現仍暢旺，台股多頭格局並未因此扭轉。

拉回到基本面，鍾安綾表示，支撐台股維持多頭格局的主軸，仍然是建立在財報及產業展望正向、缺料及缺貨，或是碳排放限縮等政策所帶動的漲價題材等基礎上。只要漲價趨勢沒有看到盡頭，傳產和電子仍是各擁題材，其中電子股仍然是上游優於下游。

展望後市，鍾安綾表示，原物料價格上揚帶動傳產類股強勢漲幅，鋼鐵及貨櫃供不應求，晶圓代工、記憶體、IC 載板、面板以及 DDIC 等供需持續吃緊，有助於支撐相關產業的獲利動能；對於後續力道的延續性，則建議持續關注終端消費力道、庫存回補狀況。

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