以太幣破3400美元創新高 專家：NFT趨勢助攻本周將再漲5成

第二大加密貨幣以太幣周二 (4 日) 首度突破 3000 美元大關，一度衝上 3400 美元刷新歷史新高，隨著以太幣在非同質化代幣 (NFT) 的爆紅助攻，加密貨幣專家預估，以太幣的價格可能會在一周內上看 5000 美元，漲幅逾 5 成。

以太幣周一 (3 日) 首度突破 3000 美元大關，並在周二觸及 3441.8 美元，刷新歷史最高價，不過漲勢並未延續，截至截稿前 11 時許回落至 3262 美元，漲幅 7.6%。

以太幣 5/3 至 5/4 日日線圖 (圖: Coindesk)

deVere Group 執行長 Nigel Green 周一表示，以太幣是加密貨幣市場爆紅的主要受惠資產之一，近幾個月來的飆漲主要受機構投資人的挹注，且市場越來越認識數位貨幣是貨幣的未來趨勢。

Green 預測，這種趨勢在短期內可能會進一步加強，以太幣有望在一周內達到 5000 美元，以 3262 美元的價位來看，上漲空間逾 5 成。長期而言，Pantera Capital 執行長 Dan Morehead 則預估以太幣 2030 年可能突破六位數。

據研調 IntoTheBlock 的數據，2021 年的前四個月能持有以太幣的帳戶激增，新增約 700 萬個。除了投資需求激增外，以太幣一部分還受到 NFT 需求的爆紅、以及建立在以太坊區塊鏈的新生代加密市場成長所帶動。

比特幣作為加密資產的主要賣點是投資人聲稱其具有價值儲存的功能，而以太幣被許多人視為是功能強大、開放資源、去中心化的網絡，因此應用有望更廣泛。

據 CoinMarketCap.com 的數據，比特幣目前市值為 1.09 兆美元，而以太幣的市值為 3660 億美元，分別為全球第一、第二大加密貨幣。

不過，市場目前仍有一派人士對加密資產持懷疑態度，波克夏海瑟威副董事長孟格 (Charlie Munger) 在上周六股東年會上表示，他厭惡比特幣的「成功」，不歡迎這種有利於綁架、勒索的貨幣。