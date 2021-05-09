〈觀察〉緯創財報反映代工廠持股立訊的機會與挑戰

代工大廠緯創 (3231-TW) 首季財報出爐，受到業外評價中國立訊集團持股影響，單季純益僅 0.04 元，下探逾五年低點，市場認為，同樣有持股立訊的和碩 (4938-TW) 首季財報業外也將認列相關評價損失。

觀察代工廠持股立訊，目的無不希望在競爭激烈的代工產業中，獲取最大利益，雖然緯創、和碩首季須反應相關評價損失，但未來隨著立訊股價回升後，也可望認列相關回沖利益。

緯創 7 日公布首季財報，業外帳面上合計虧損 18.37 億元，扣除利息支出、金融資產、匯兌收益後，其他項目虧損金額高達 21.24 億元，震驚外界，緯創表示，主要是認列持股立訊評價損失所致，強調並非實際損失，而是評價當下，根據立訊股價所做的調整，也是每一季財報都會進行的例行評價。

因應全球供應鏈變化快速，過去主要由台廠拿下的組裝代工市場，逐漸遭中國廠商蠶食，除鴻海 (2317-TW) 仍穩住陣腳，擴大全球布局外，包含緯創、可成 (2474-TW)、和碩等都因應紅色供應鏈崛起，大動作調整營運，以降低立訊、藍思科技等競爭對手所帶來的衝擊。

以緯創、和碩為例，在營運調整上均採取與立訊策略合作模式，緯創去年將旗下昆山 iPhone 組裝廠售予立訊，同時透過子公司持有立訊股票，和碩則原就持有立訊股票，今年初完成私有化旗下機殼廠鎧勝後，進一步引資立訊成立合資公司，雖然兩者模式不同，但背後皆希望透過持股、合資方式，在未來產業競合關係中，拿到最大利益。

而這也是台廠面臨紅色供應鏈下的機會與挑戰，雖然可以透過持股方式，取得一定比例利益，但同時卻也得面臨股價波動等不確定因素影響。

持股方面，緯創在去年 7 月 22 日透過旗下 4 家中國子公司持有立訊持股約 56390 仟股，金額達人民幣 30 億元 (約新台幣 129.7 億元)，持股比重約達 0.81%，和碩則是透過旗下子公司上海昌碩持股立訊約 39845 仟股，金額達新台幣約 86.56 億元，持股比重約 0.57%。

但立訊股價今年以來持續下跌，以 3 月 31 日收盤價人民幣 33.91 元計算，相比去年 12 月 31 日收盤價人民幣 56.12 元，光首季波段跌幅就高達 39.57%，因此拖累緯創、和碩持股帳面價值大減；立訊 5 月 7 日收盤價則來到人民幣 34.9 元。

展望未來，由於緯創、和碩並非出售立訊持股，因此隨著立訊在美國 337 調查、大股東減持等利空出盡後，股價可望落底反彈墊高，屆時緯創、和碩可望在下一次股票評價中，認列相關回沖利益，本業方面，今年在後疫情時代，遠距商機、宅經濟發酵下，相關筆電、消費性電子等產品動能延續下，代工廠營運仍將維持高檔。