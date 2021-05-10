〈金管會備詢〉房貸餘額創高 央行打房效果有限？ 黃天牧：難一概而論

截至 3 月底，國銀房貸、建築融資餘額總計超過 11 兆元，再創歷史新高，外界關切央行打炒房效果有限，金管會主委黃天牧今 (10) 日表示，央行選擇性信用管制是有效果的，房貸餘額創新高要視地區、情況有所不同，難以一概而論。

央行祭出兩次不動產信用管制，但金管會最新統計指出，截至 3 月底國銀房貸、建築融資餘額總計超過 11 兆，創歷史新高。黃天牧指出，有針對《銀行法》72 之 2 條在督導，檢查部分對於土建融餘屋貸款，至於現階段房貸餘額增加，要看是什麼地區、什麼情況，難以一概而論，房價是很多因素聚集，不只有利率，要再觀察，央行選擇性信用管制是有效果的。

至於銀行是不是在房貸放款上殺價競爭，引發央行約銀行喝咖啡？黃天牧表示，央行實施兩次選擇性信用管制後，近期正在了解銀行相關執行情況，央行本身就有專案處理的權力。

黃天牧強調，金管會祭出的相關措施與央行互補，包括專案檢查、發函請銀行公會、票券金融公司調整不動產授信比例做調整，授信本來就根據 5P 原則，金管會監理配合央行政策督促銀行遵守授信原則，銀行只要針對 5P 原則並參考央行信用管制，還有金管會提醒的授信注意事項，其他應該由銀行做決定，目前金管會已專案檢查完，將報告送回銀行處理。