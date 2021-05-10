「馬斯克投控」讓狗狗幣暴漲又暴跌

馬斯克 8 日客串美國知名脫口秀「週六夜現場」(Saturday Night Live) 時，稱狗狗幣衝太快，讓該幣閃崩 44%；在此之前，馬斯克預告將上該節目並自稱「狗狗幣教父」時，激勵狗狗日內幣飆漲 24%。

馬斯克在節目中一如預期大談狗狗幣，期間來賓反覆提問「狗狗幣是什麼」、「加密貨幣是什麼」，他第一反應是：狗狗幣是貨幣的未來。他還稱，狗狗幣就像美元鈔票是真實的；並表示加密貨幣將是統治世界、銳不可擋的金融工具。

但當來賓回應狗狗幣是否被一窩蜂追捧而衝太快 (hustle)？馬斯克開玩笑地回應：「好吧，是衝太快 (hustle)，衝上月球！」

根據 coindesk 數據，馬斯克上節目之前，狗狗幣在 8 日創下 74 美分歷史新高價，但節目播出期間卻一路走低，結束後甚至閃崩至 41 美分，跌幅高達 44%。截稿約 12 時左右，狗狗幣跌幅縮小，最新報價為 52 美分。

分析師認為，市場原先期待馬斯克在節目上多說一些狗狗幣的好話，但他卻只有拿來開玩笑，以致投資人逢高獲利了結。今年初開始，馬斯克在個人推特上多次擁護狗狗幣，每當他發文狗狗幣就會隨之飆漲。數據顯示，該幣在半年內市值暴增 250 倍，遠遠超越比特幣與以太幣。

狗狗幣的竄升也讓華爾街大咖提出警告，美國億萬富翁投資者諾沃格拉茨（Mike Novogratz）日前表示，狗狗幣的系統不如比特幣縝密，無論做多或做空都很危險，它的飆漲猶如對金融體系比中指。