和碩旗下鎧勝子公司擬辦現金增資 引立訊成合資關係

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (28) 日代鎧勝 - KY 公告，轉投資日麗公司旗下 100% 子公司日鎧將辦理現金增資，由中國立訊集團全數認購，增資完成後，立訊集團將取得過半股權，董事長及 2 名董事也將由立訊委派，和碩表示，鎧勝將透過日麗與立訊成立合資關係，有助拓展中國業務。

和碩表示，董事會決議授權間接子公司日鎧辦理現金增資，增加註冊資本額約人民幣 33.52 億元 (約新台幣 145.23 億元)，並授權日麗放棄對日鎧現金增資案優先認購權。

和碩指出，日鎧現金增資案將全數由立訊精密工業股份有限公司、立訊精密有限公司、員工持股平臺常熟立鎧企業管理合夥企業 (有限合夥) 認購，將授權鎧勝、日麗、日鎧就日鎧現金增資案相關事宜與投資人協商並簽署「增資協議」。

增資案完成後，日麗、員工持股平臺常熟立鎧企業管理合夥企業 (有限合夥)、立訊精密、立訊精密有限公司對日鎧持股比例將分別為 46.487%、3.5%、48.013%、2%。

和碩指出，針對日鎧合資案相關事宜，將由鎧勝、日麗、日鎧等，與立訊精密簽署「股東協議」，約定日鎧董事會將有 5 名董事組成，其中董事長、2 名董事由立訊精密委派，其餘 2 名董事則由日麗委派。