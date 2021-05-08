狗狗幣半年漲250倍 馬斯克警告：加密貨幣前景光明 但請謹慎投資

狗狗幣本周挾著最近驚人漲勢突破 0.6 美元、締造歷史新高，幣圈期待特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克本周六主持電視節目可能掀起的熱潮，但自稱為「狗狗幣教父」的他周五在推特對加密貨幣發出罕見的警告。

馬斯克在推特上說：「加密貨幣前景一片光明，但投資請保持謹慎！」這則推特連結到 2 月 16 日 YouTube 一則影片，當時馬斯克警告狗狗幣有其限制，買家不該投入畢生積蓄。

馬斯克推特

馬斯克一向力捧狗狗幣和加密貨幣，日前他自封為「狗狗幣教父」，帶動該幣大漲，幣圈高度期待他將在周六 (8 日) 主持《周六夜現場》(Saturday Night Live) 電視節目的發言，將激勵狗狗幣、比特幣或是任何一種加密貨幣。

Saturday Night Live 推特。

狗狗幣周五 (7 日) 上漲 4.49% 至 0.6107 美元，目前市值 860 億美元，超越很多知名的美國上市公司。狗狗幣愛好者公開設定今年上看 1 美元的目標。

在截至 7 日為止的六個月期間，狗狗幣已大漲近 25000%。這打敗許多資產同期表現，包括標普 500 指數 (同期漲 19%)、比特幣 (+286%)、以太幣 (698%)，甚至是特斯拉 (+56%)。

本周六或許是決定狗狗幣成敗的關鍵時刻。OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示在：「《Saturday Night Live》之後，一旦發現狗狗幣沒有登上月球 (幣圈用來形容大漲的詞彙) 或令人矚目的 1 美元，一些加密貨幣交易員可能會放棄對狗狗幣的短期押注。」

博弈平台 SportsBettingDime.com 已經針對馬斯克主持《周六夜現場》節目成立多筆賭注，例如他在節目中可能最先提到哪種加密貨幣。