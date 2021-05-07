〈台股盤後〉電子領軍多頭反撲 重回萬七關卡月線失而復得

台股隨美股大漲，今 (7) 日在電子族群回神反撲下，帶動面板、IC 設計、被動元件股價反彈，指數重回「萬七」關卡，終場大漲 290 點，收在 17285 點，成功收復 5 日線與月線，成交量縮至 4525.68 億元。

沉寂已久的電子股今天一吐悶氣，指標權值股台積電盤中股價重回 600 元關卡，終場雖略有拉回，但仍上漲 12 元，收在 599 元，離收復 600 元僅半步之遙；聯電大漲 5%，收在 54 元。

電子權值股重拾多頭動能，連帶讓次族群沾光受惠，面板股中包括彩晶、群創雙雙攻上漲停，其中群創收在 26.75 元、彩晶終場收在 23.4 元，友達也大漲逾 9%，收在 28.15 元。

IC 設計表現強勢，包括海德威、笙泉、金麗科、佑華、世芯 - KY、太欣、晶豪科等 16 檔個股，先後衝上漲停，其他包括晶心科、威盛、矽創等，也在買單挹注下，分別有 8-9% 不等的強勁漲幅。

被動元件族群中，包括禾伸堂、立隆電、大毅、凱美等在買單敲進下，拉抬股價先後攻上漲停板；指標個股國巨、華新科表現也不俗，分別大漲近 7%、6%，終場各自收在 535 元、231 元。

航運股股價稍嫌疲弱，但指標個股陽明尾盤在買單拉抬下，大漲 8.5%、股價收在 91.5 元；長榮也有近 5% 漲幅、股價收 85 元；新興與四維航在買單力捧下，同步攻上漲停作收。

鋼鐵股中，泰銘、美亞與中鴻股價先後攻上漲停鎖死，聚亨也大漲 9%，另外允強、久陽、有益與榮剛，也分別有 4-7% 漲幅。

法人指出，台股今天主要靠電子權值股領軍次族群反彈帶動，但仍需留意電子股是否曇花一現，預料需等電子族群完成築底向上反攻後，台股才有機會重新站穩萬七，短線留意電子、傳產漲多個股拉回風險。



