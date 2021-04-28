台灣再現3例新冠本土病例 抗體陽性機師家人也染疫

國內今 (28) 日再新增 3 例 COVID-19 本土病例，其中 2 人為昨天驗出血清抗體陽性機師的同住家人，指揮中心強調，病毒在社區傳播的風險仍低，但會持續調查抗體陽性者的活動史。隨著華航機師染疫案蔓延，機組員也出現一波疫苗施打潮，3 天內已有 355 人接種第一劑。

全球新一波疫情升溫，印度染疫病歿人數突破 20 萬大關，過去 24 小時新增 3293 人死亡，我國今天也增加 3 例本土病例，其中案 1112 為本國籍 70 多歲男性，是境外移入個案 (案 1068、1106) 的非同住家人，近期無出國史、無疑似症狀。

根據疫調，案 1112 曾因案 1068 居家檢疫期間於住處跌倒，赴住處停留半個多小時，另於案 1106 居家隔離期間協助送餐，目前已初步掌握個案接觸者 190 人，列居家隔離，同時對外公布案 1112 的公共場所活動史，位於桃園的麵店、舞場、國小等，如有相關活動史的民眾請自主健康管理 14 天。

案 1113 為本國籍 10 多歲男性，為昨日公布華航血清抗體陽性另一機師的同住家人，26 日由衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診，個案另 2 名同住家人的核酸檢測皆為陰性，但血清抗體皆呈陽性。案 1114 為本國籍 40 多歲女性，也是抗體陽性機師的同住家人，近期無出國史，個案其餘 2 名家人的核酸檢測皆為陰性，但其中 1 人血清抗體呈陽性。

指揮中心表示，依據目前調查結果，COVID-19 在社區傳播的風險很低，但為求謹慎，將調查個案及血清抗體陽性者活動史，並針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸及血清抗體檢驗，以瞭解其健康狀況，保護其周邊的親友。

華航機師染疫案範圍持續擴大，指揮中心指出，機組人員接種疫苗也明顯增加，部立桃園醫院在華航園區設採檢站、疫苗接種點，3 天內施打約 355 名機組員。

新冠疫苗從 4 月 21 日開放自費施打 1 萬劑，接種情況踴躍，近日就會施打完畢，指揮中心緊急宣布再撥出 1 萬劑疫苗給自費民眾使用。目前公費接種對象已開放到第 6 類，可接種人數不少，若狀況仍不太踴躍，將會持續開放公費施打對象。

