晶片荒衝擊任天堂 Switch今年銷量恐縮水11%

全球晶片荒，各產業哀鴻遍野，任天堂 (NTDOY-US) (7974-JP) 成了最新一家示警晶片短缺將挫傷本財年銷售系統能力的電玩遊戲主機廠。

電玩遊戲系統使用一些功能最強大、大規模生產的晶片，但全球只有 3 家公司可以製造這種尖端晶片。政府因防疫而下令工廠停工後造成短缺，從而影響各種家電、車輛等一系列消費者產品。

英特爾 (INTC-US)、三星和台積電 (TSM-US) 近期均表示，未來數年將花費數十億美元以擴增產能，但想提高產量還需要一段時間。

英特爾表示，晶片短缺現象還會持續 2 年。英特爾並未生產 Switch、PS 5 和 Xbox 等旗艦電玩系統的晶片。

任天堂週四表示，儘管晶片短缺，在截至 3 月的最新財年 Switch 系統銷售量仍達 2883 萬台，但估計本財年該銷量數據將下降 11% 至 2550 萬台。

根據研究公司 VGChartz，自從 Switch 於 4 年前推出以來，任天堂已經售出了超過 8000 萬台 Switch。

報導指出，任天堂將趁假日購物季推出新版本 Switch，配備更棒的顯示效果和更先進的晶片。目前當代 Switch 使用 Nvidia (NVDA-US) 設計的晶片。

在任天堂告警前，Sony (SNE-US) 上週公佈財報，管理層向投資者表示，晶片和其他零件的短缺也對公司造成了問題，但即使面臨短缺問題，本財年 (2022 年 3 月底止) PS5 銷售量預期至少達 1480 萬台，等同於前代 PS4 推出後第二年的銷售量。

Sony 和微軟 (MSFT0US) 去年年末均推出新版遊戲主機，也均使用 AMD (AMD-US) 設計的晶片來運作其繪圖和中央處理功能，而這些晶片則由台灣半導體製造。

台灣半導體公司近期表示，今年將支出約 300 億美元來擴大產能，且未來 3 年內花費 1000 億美元。

儘管最新財報亮眼，獲利和營收均優於預期，任天堂 ADR 週四仍大跌 3.17%，收 70.01 美元。任天堂的 ADR 今年下跌了 13％，而 S＆P 500 指數同期上漲了 11％。