〈財政部立院備詢〉當沖降稅年底屆期？ 財政部三面向評估是否延長

在當沖交易拉抬下，台股交易量能屢創新高，立委關切今年底即將屆期的當降交易稅率優惠是否繼續延長？對此，財政部長蘇建榮表示，將從政策目的、價量攀升風險與投資人結構等三面向進行評估。

立法院財委會今 (29) 日審查貨物稅與房屋稅條例部分條文修正草案，蘇建榮針對當沖降稅優惠是否延長，做上述回覆。

台股價量齊揚，在當沖交易的加持下，上市櫃交易量曾在 22 日爆出 7600 億元歷史天量，其中當沖交易量就多達 4847 億元，朝野立委關切，今年底即將屆期的當沖稅率減半是否繼續延長？

蘇建榮答詢時指出，當初推動當沖降稅主要是台股單日平均交易量僅 1000 多億元，為拉抬成交量所以推出當沖交易降稅，但現在台股日均量已經上來，單日成交量甚至還可衝上 7000 多億元，如果政策目的已經達成，就可以進一步檢討。

蘇建榮還說，台股在基本面與資金面支撐下，指數與交易量同步走揚，因此也要思考股市是否有高檔風險；另外，台股投資人結構也是評估政策是否延續的因素之一。

蘇建榮強調，當沖降稅優惠要到今年底才會到期，當沖降稅是否延長還在與金管會研議中，未來也需要進一步與行政院討論，最快也要等下個會期才會有定案，目前還在審慎研議中。