鋒面過境難解旱象 王美花：各地區水情燈號不變

經濟部長王美花今 (6) 日主持旱災中央災害應變中心水情會議，近期雖有鋒面通過挹注水庫緩解水情，但蓄水量仍偏低，水情持續嚴峻，在各單位積極推動緊急抗旱水源 2.0 各項工作後，已增加每日 36.8 萬噸水源，經檢討，各地區水情燈號維持不變，中部仍維持供五停二限水措施。

王美花指出，去年 6 月至今，西半部降雨量創下了中央氣象局有觀測以來最低紀錄，雖然 4 月 27 日至 4 月 30 日期間鋒面通過，為全台主要水庫帶來近 1600 萬噸的水量，但據氣象局預測，5、6 月的梅雨季雨量可能為偏少至正常，水情仍然嚴峻，須審慎應對。

王美花說明，自 3 月 24 日展開抗旱 2.0 計畫以來，在中央、地方及民間全力投入下，原本預估增加每日 16.8 萬噸水源，已大幅增加計畫目標為每日 52 萬噸，目前各地完成新增水量已達每日 37.55 萬噸。

例如台中大安溪伏流水抽水增供每日 1.7 萬噸、台中新鑿 43 口水井每日 4.9 萬噸、台中建築工地地下水每日 2.4 萬噸、高雄新鑿 17 口水井每日 3.1 萬噸、高雄水井 29 口復抽每日 5.55 萬噸。

同時，水庫也配合緊急抗旱水源上場期程降低出水量，以台中地區鯉魚潭水庫及石岡壩為例，水庫出水量從 4 月前每日 133 萬噸到現在每日 101 萬噸以下，有效節省水庫水量並延長供水時程。

王美花表示，各項抗旱水源及節水管控措施均已達成預期效果，因此決定水情燈號維持不變，中央及地方將持續落實各項節水調度措施，並加速趕辦緊急抗旱水源計畫各項工作如質如期完成投入救旱。

此外，時序進入 5 月短期氣象降雨不確定性變動大，除了期待降雨進一步舒緩水情外，經濟部已要求各水庫管理單位，加強關注旱澇交替之際降雨及水庫進出流量變化，做好各項防汛整備工作。