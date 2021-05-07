鉅祥首季轉虧為盈 EPS 0.6元創同期新高 Q2將續強

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 公告 2021 年首季稅後純益 1.1 億元，已達旺季水準，較去年同期轉盈，每股純益達 0.6 元，為歷年同期新高，也賺贏去年上半年；同時，在 4 月營收續創新高之下，第二季業績表現將續強。

鉅祥 2021 年第一季營收 13.75 億元，創新高，毛利率 28.46%，季減 2.3%，年增 3.11 個百分點；稅後純益 1.1 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益達 0.6 元。

鉅祥第一季出貨結構方面，非 3C 電子的車戴應用占營收 19%，工業及其他應用產品占 32%，而消費電子占 32%，PC/NG 應用占 16%，網通應用占 9%；整體來看，應用於非 3C 電子產品的營收比重 51%，並已超越 3C 電子應用。

至於鉅祥首季毛利率下滑至 28.46%，則是因首季鋼鐵、銅等原物料大漲，造成毛利減少，鉅祥在報價上已陸續向客戶反映，客戶也接受。

繼 3 月營收跨越 5 億元大關創新高後，鉅祥 4 月營運動能續強，達 5.43 億元，月增 5.56%，年增 28.72%，再創新高；前 4 月營收 19.17 億元，年增 31.56%。

鉅祥投入開發近 2 年的車用影像系統，以及鏡頭模組用 VCM 零組件，近期已陸續開始出貨，VCM 供應台、日系廠商，今年營收、獲利成長可望爆發，同時由於 3 月起接單量放大，第二季業績表現將續強。

目前電子產品短鏈供應已成重要趨勢，鉅祥總經理林映碩一再強調，鉅祥核心製程包含模具設計、機械加工、沖壓、電鍍、射出成型、自動組裝一貫化製程，也進一步以此為生產軸心，水平整合建立生產平台模式，要打「國際盃」，同時，對零組件模組的整體組合構裝接單量，也一再向上攀升。